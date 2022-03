Il Napoli perde lo scontro diretto contro il Milan e scivola a -3 dal primo posto. Al Maradona finisce 0-1 con due episodi fondamentali di cui parlare: analizziamo l’arbitraggio di Orsato:

Minuto 5: il Milan chiede un rigore, contatto dubbio Koulibaly-Bennacer

Al 5′ minuto Bennacer penetra in area di rigore andando giù dopo un contatto con Koulibaly. Il difensore azzurro si ferma poco prima dell’arrivo dell’avversario per evitare di entrare sia sul giocatore che sulla palla. Il contatto avviene sulle ginocchia del senegalese ma è molto ricercato dal centrocampista del Milan. Situazione da campo, non da VAR, resta il giudizio di Orsato. Poco più tardi viene ammonito Pioli dopo una serie di proteste con il quarto uomo.

Minuto 13: Osimhen toccato da dietro da Tomori, arbitro e VAR non intervengono

Otto minuti più tardi Osimhen scappa in velocità, entra in area e cade dopo un contatto con Tomori, che lo insegue da dietro. Il difensore rossonero allunga il piede destro e tocca il sinistro del nigeriano, che va giù appena si sente toccato. Situazione simile alla precedente, forse con qualche dubbio in più: il VAR non ritiene necessario intervenire, lo avrebbe sicuramente fatto con un contatto più evidente.

Minuto 15: Tomori rischia su un controllo in area, ma la prende di spalla

Qualche secondo più avanti Tomori rischia quando controlla un pallone in area per poi rinviarlo. La palla gli rimbalza però sulla spalla, per cui non ci sono gli estremi per assegnare un penalty.

Minuto 49: Milan avanti con Giroud

Il gol che decide la sfida porta la firma di Giroud, che ci mette il piede su un tiro sporco di Calabria; posizione al limite ma c’è Koulibaly che lo tiene in gioco.

Le ammonizioni: Florenzi rischia il rosso

Nel primo tempo vengono ammoniti i due centrali del Napoli, prima Koulibaly per un intervento duro su Giroud e poi Rrahmani che mette giù Theo Hernandez per non farlo scappare in velocità; ai due azzurri si aggiunge Giroud, che travolge Ospina su una palla alta sebbene salti con l’intenzione di prendere la palla quasi senza vedere l’uscita del portiere colombiano.

Al 77′ giallo per Osimhen e Theo (diffidato, salta la prossima) dopo alcune scintille, mentre all’83’ tocca anche a Maignan per perdita di tempo. Passano un paio di minuti e Florenzi travolge Lozano ma Orsato si dimentica di ammonirlo dopo il vantaggio, e nel recupero lo stesso ex Roma riceve il cartellino per un fallo tattico sempre sul messicano, sarebbe stato il secondo con conseguente espulsione. Giallo anche ad Ounas per una trattenuta su Rebic.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Orsato 6: Sbaglia su Florenzi e lascia qualche dubbio sulle due situazioni da rigore che restano comunque al limite.

Assistenti e VAR 6.