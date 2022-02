TOP&FLOP di MN – Napoli vola in vetta alla classifica, agganciato il Milan

Vittoria importantissima del Napoli all’Olimpico contro la Lazio: agguanta il Milan al primo posto, grazie alle rete di Insigne e Fabian Ruiz.

Di seguito i TOP&FLOP di MondoNapoli:

TOP: Non può che essere il capitano, Lorenzo Insigne autore di un gol ed un assist. Prestazione da capitano vero, dopo i fischi ingiusti subiti contro il Barcellona, il numero 24 azzurro risponde sul campo da grande campione con un gol da fuoriclasse ed un assist decisivo.

FLOP: Il FLOP è Zielinski, troppo fuori dal gioco, in una partita dove il suo talento era fondamentale non ha risposto presente. Troppo discontinuo all’interno del match, non incide.