Pagelle MN – Vittoria all’ultimo respiro con un gol da cineteca di Fabian Ruiz

Vittoria all’ultimo minuto per il Napoli all’Olimpico contro la Lazio di Sarri: decide un eurogol di Fabian Ruiz.

Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

Ospina 6.5: Si conferma un portiere affidabile, incolpevole sul gol clamoroso di Pedro.

Di Lorenzo 6: Un po’ sottotono, da lui siamo ormai abituati fin troppo bene, si nota un calo fisico ma nel complesso benino.

Koulibaly 6.5: Un muro, come al solito, salva un gol su una possibile ribattuta di Luis Alberto con un intervento clamoroso.

Rrahamani 6.5: Tornano ai suoi livelli, buonissima partita, ormai una certezza in difesa

Mario Rui 6: Buona prestazione per il portoghese, attendo e propositivo in fase offensiva

Demme 6: Il tedesco sbaglia qualche passaggio di troppo e non sembra lucidissimo a livello fisico, rispetto all’anno scorso pare essere lontano dal Demme che conosciamo. (Lobotka sv)

Ruiz 7: Eurogol il suo, che regala i 3 punti e la vetta della classifica. Una partita chiaro e scuso ma quel gol azzera qualsiasi errore commesso.

Zielinski 5,5: Scompare più di una volta in mezzo al campo, da lui ci si aspetta sempre tanto. Sottotono.

Elmas 6.5: Entra e spacca il match con i suoi strappi e la sua tecnica, partecipa ad entrambi i gol. Diamante

Politano 6: Ottimi strappi in primo tempo, nel secondo cala complice anche un lavoro in copertura non indifferente

Ounas 6: Ottimo impatto appena entrato, una scheggia impazzita.

Insigne 7.5: Prestazione top del capitano, che dopo i fischi contro il Barcellona sale in cattedra con un gol da cineteca ed un assist.

Osimhen 5,5: Lotta ma è impreciso sotto porta, ci si aspetta di più da lui.



All. Spalletti 6,5