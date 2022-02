Napoli-Inter, lascia l’amaro in bocca ai uomini di Spalletti.

Era attesa come una delle partite più importanti della stagione, visto l’avversario e sopratutto la classifica, per il Napoli di Spalletti. Già quel 3a2 dell’andata a San Siro aveva lasciato presagire che alla fine dei conti non c’è troppa differenza tra gli azzurri e gli uomini di Inzaghi, poi confermata questa sera.

Un primo tempo degli uomini di Spalletti quasi perfetto, il conto delle occasioni va nettamente a favore degli azzurri, con un Inter nettamente in difficoltà. Nel secondo tempo, il calo degli azzurri dopo il pareggio di Dzeko (a dir poco fortunoso per come è avvenuto) ha fatto emergere le qualità dei nerazzurri. Un punto importante, ma che lascia non poco amaro in bocca visto le occasioni sprecate dal Napoli. Una gestione dei cambi da parte di Spalletti non ottimale, si fa fatica a trovare il senso di mettere al minuto 81′ Mertens (il quale poteva essere messo molto prima al posto di un imbarazzante Elmas), Juan Jesus ed Ounas al rientro. Quel 3-5-2 troppo sterile per provare a portare a casa i 3 punti.