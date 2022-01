Pagelle MN – Napoli spreca la qualificazione al Maradona: passa la Fiorentina

E’ appena terminato il match di Coppa Italia, al Maradona tra Napoli e Fiorentina con la vittoria ai supplementari per 2a5: fatali i rossi ai nuovi entrati, Lozano e Fabian.

Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

OSPINA: Il portiere colombiano compie una bella parata a metà primo tempo su un tiro pericoloso di Vlahovic, ma sul gol dello stesso poteva fare qualcosina in più nonostante il tiro ravvicinato del serbo. 5,5 (MERET: Subentra dopo 45′ minuti e ritorna in campo post Covid. Incolpevole sul gol di Biraghi. Compie un miracolo nei tempi supplementari su Maleh. 6)

DI LORENZO: Non è il solito treno inarrestabile che tutti conosciamo, sul primo gol poteva fare qualcosina in più. 6

RRHAMANI: Uno dei migliori in stagione, ma uno dei peggiori questa sera. Il kosovaro è colpevole di quel fallo su cui poi è nato il vantaggio viola. Spesso in ritardo e particolarmente falloso. Serata storta per lui. 5

TUANZEBE: Un esordio dal primo minuto incolore, colpevole sul gol di Vlahovic. Si fa anticipare con troppa facilità, ci vorrà del tempo per inserirsi. 5

GHOULAM: 3 partita consecutiva da titolare, non accadeva da un po’. Buona prestazione nel complesso, si propone spesso in fase offensiva. 5,5 (MALCUIT: Entra bene ed è subito autore dell’assist per Petagna all’ultimo secondo. 6)

DEMME: Ad inizio secondo tempo ha sfiorato il gol del vantaggio, ottima parata di Terracciano. Nel complesso una partita di alti e bassi per il tedesco. 5,5 (FABIAN: La luce del centrocampo azzurro, entra e si nota la differenza senza di lui. Dopo il secondo gol viola cala e nel finale si fa espellere anche lui. Ingenuo. 5)

LOBOTKA: Qualche errore tecnico di troppo per lo slovacco a cui non siamo abituati, ha avuto serate migliori. 5,5 (CIOFFI SV)

ELMAS: Troppo fumantino, qualche giocata d’effetto ma nulla nel concreto. Nel secondo tempo scompare, cammina in mezzo al campo. 5

MERTENS: Il migliore in campo, visto anche il gol del pareggio da campione vero. Ha provato a mettersi la squadra sulle spalle, da vero leader. 6,5

POLITANO: Da lui ci si aspetta molto di più, i colpi li ha ma quest’anno fatica a metterli in mostra. Discontinuo durante il match, può fare di più. 5,5 (LOZANO: un impatto discreto fino al palo preso che poteva costare il pareggio, dopo compie un fallaccio che gli costa il rosso. Ci si aspetta di più, molto molto di più. 4,5)

PETAGNA: Sempre un riferimento per i compagni in avanti. Generoso, lotta e salva il Napoli nel finale. Il 2a2 è suo e se lo merita. 6 (JUAN JESUS SV)

All. SPALLETTI: 5,5