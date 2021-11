TOP&FLOP MN – Il Verona ammutolisce al Maradona il Napoli: pareggio con sapore di sconfitta

Finisce 1a1 al Maradona tra Napoli e Verona: brutta partita degli azzurri che non vanno oltre il pareggio contro la squadra di Tudor, sprecando una possibile occasione visto il derby di Milano di questa sera. Di seguito i Top&Flop:

TOP: Il migliore del Napoli di questa sera è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, autore del gol del pareggio azzurro. Il laterale è una locomotiva sulla fascia, determinanti sono i suoi inserimenti in fase offensiva e i suoi ripiegamenti in fase difensiva. Ultimo a mollare, un’arma in più per Spalletti e per il Napoli.

FLOP: Il flop di questa sera è Mario Rui, colpevole sul gol del vantaggio del Verona. Su Barak troppo leggero e poco determinato, si fa superare con estrema leggerezza. In fase offensiva cresce un minimo ma il suo errore costa caro alle sorti del Napoli.