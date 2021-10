PAGELLE MN – Il Napoli sbanca l’Arechi di Salerno: basta un gol di Zielinski per portare a casa i tre punti

73 anni che non si giocava il derby campano in Serie A tra Salernitana e Napoli, gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti. Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

Ospina 6: Il portiere colombiano non ha compiuto particolari interventi questa sera, buone alcune uscite. Nel complesso partita priva di particolari pericoli.

Di Lorenzo 6: rispetto alle altre gare qualche errore di troppo per l’esterno azzurro, ma si fa ripagare nel secondo tempo quando sulla punizione dal limite di Ribery salva sulla linea aiutando Ospina. Buona prestazione

Rrhamani 6: partita nella norma, per quello che senza dubbio insieme ad Anguissa è la rivelazione del Napoli di Spalletti. Calmo, preciso e ottimo ad impostare l’azione. Ricorda sempre di più Raul Albiol per la sua tranquillità che trasmette anche ai compagni.

Koulibaly 5: L’espulsione pesa nel giudizio complessivo, ha commesso una leggerezza in un momento catartico del match, dal Comandante non ci si aspettano errori del genere.

Mario Rui 6: buona prova del portoghese, arriva spesso al giro andando anche vicino al gol nei minuti finale del match. Sta crescendo sotto la guida Spalletti, nel complesso non fa male.

Anguissa 6,5: Lotta come un leone in mezzo al campo, recupera palloni e la sua fisicità in un derby ha fatto la differenza. Rimedia un fallo da rosso che porta inizialmente il Napoli in vantaggio numerico. Ottima prova del centrocampista azzurro.

Fabian 6: Lo spagnolo quest’anno ci ha deliziato con ottime prestazioni, quest’oggi qualche errore di troppo per il pressing asfissiante della Salernitana. Resta comunque la luce del centrocampo di Spalletti.

Zielinski 6,5: E’ suo il gol partita, quello che porta a i tre punti al Napoli. Prestazione non positiva prima del gol, ma una volta sbloccato il risultato termina il match in crescendo. Il vero Zielinski è quello dopo il gol. (ZANOLI SV)

Politano 6: aiuta molto in fase difensiva, nel primo tempo sembrava essere molto ispirato. Il 21 azzurro corre tanto e infatti nel secondo tempo cala, anche fisicamente. Nel complesso buona prova. (JUAN JESUS SV)

Lozano 5,5: Dal messicano ci si aspetta di più, salta poco l’uomo e arriva poco alla conclusione. Quando lo fa spara il pallone in tribuna, troppo altalenante. (ELMAS 6,5: ottima prova del macedone, entra ed è subito imprevedibile. Cerca spesso la giocata che gli riesce. Ottimo impatto nel match)

Mertens 5: Troppo fuori dal gioco il belga, risulta essere il peggiore. La condizione non è quella ottimale, spreca un’occasione visto l’assenza di Osimhen. Serataccia. ( PETAGNA 6,5: il suo ingresso cambia il Napoli, buonissima prova dell’attaccante azzurro. Partecipa nell’azione del gol vittoria, corre e si sacrifica nel finale.)

All.Spalletti 6,5.