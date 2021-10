Il Napoli ha battuto a fatica la Salernitana all’Arechi in un match molto ruvido che ha visto ben due espulsioni dirette. Analizziamo nel dettaglio la direzione di gara dell’arbitro Fabbri:

Minuto 4: Strandberg si oppone regolarmente al tiro di Lozano

Il Napoli cerca subito il tiro dal limite con Lozano, trovando il muro di Standberg che tocca con il braccio perfettamente aderente al corpo. Situazione non sanzionabile con il penalty.

Minuto 41: ammonito Anguissa

Nel finale di primo tempo arriva il primo giallo del match. Se lo prende Anguissa per un intervento scomposto su Gondo, decisione corretta.

Minuto 61: segna Zielinski, c’è un check del VAR

All’ora di gioco il Napoli segna il gol che decide la sfida. Va in rete Zielinski dopo un’azione insistita, il VAR controlla un possibile fuorigioco del polacco che qualche istante prima aveva messo in mezzo il pallone per Petagna, il quale a sua volta aveva preso la traversa di testa. Posizione al limite ma regolare.

Minuto 69: espulso Kastanos, grave svista di Fabbri

Poco più tardi c’è il primo episodio chiave del match. Dopo un fallo in scivolata ai danni di Anguissa, l’arbitro estrae l’ammonizione per Kastanos. Ma dopo un lungo check il VAR richiama il direttore di gara cambiando la decisione e decretando l’espulsione diretta per il centrocampista della Salernitana. L’intervento in effetti è a gamba tesa sulla caviglia del camerunense. Errore gravissimo di Fabbri che era a due passi e non ha optato per il rosso pur avendo visto chiaramente la dinamica dell’azione.

Minuto 74: giallo anche per Mario Rui

Ad un quarto d’ora dal 90′ l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo della partita. Stavolta tocca a Mario Rui per fallo su Obi; protestano i giocatori della Salernitana ma il fallo non è commesso da Anguissa che era nelle vicinanze e si è scansato per evitare il contatto con l’avversario (era già ammonito, sarebbe stato espulso anche lui).

Minuto 76: espulso Koulibaly, scattano le polemiche

Il secondo episodio importante, ed è anche quello che fa più discutere, è l’espulsione di Kalidou Koulibaly. Ribery lancia Simy alle spalle della difesa, con Koulibaly ultimo uomo che viene a contatto con l’attaccante nigeriano e si prende il rosso. I fattori che susciterebbero le polemiche sono la distanza dalla porta, la posizione di Simy (regolare), il contatto lieve (leggera trattenuta) e il fatto che il centravanti non sarebbe riuscito a giocare il pallone. La decisione dell’arbitro è severa ma si può anche considerare giusta.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Fabbri 5: Si prende l’insufficienza non per l’episodio riguardante Koulibaly, ma per la svista sull’espulsione di Kastanos e per una direzione di gara piuttosto imprecisa in molteplici situazioni.

Guardalinee – Tegoni-Vecchi 6.5.

VAR – Banti 7: Non può intervenire sul rosso a Koulibaly, lo fa invece ed è provvidenziale sulla situazione che riguarda Kastanos. Giusto convalidare la rete di Zielinski.