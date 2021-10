TOP&FLOP di MN – Finisce la striscia di vittorie del Napoli di Spalletti: 0a0 all’Olimpico

Finisce 0-0 all’Olimpico tra Roma e Napoli: gli azzurri si accontentano di un pareggio dopo una lunga serie di vittorie. Nel complesso risultato giusto per due squadre che fino all’ultimo non hanno mollato. Di seguito i TOP&FLOP di MondoNapoli.

TOP: Kalidou Koulibaly è l’uomo in più in questo Napoli, il difensore azzurro è un muro e trascina fino all’ultimo i compagni di squadra. Il Comandante è tornato sotto la guida di Spalletti ad essere uno dei migliori difensori al mondo, la sua leadership non manca mai. Valore aggiunto.

FLOP: Senza dubbio il flop di oggi è Piotr Zielinski: il polacco non è ancora entrato in condizione e negli schemi di Spalletti. Inesistente e privo di inventiva, da lui ci si aspetta sempre tanto visto il talento che ha. Bocciato, ancora una volta.