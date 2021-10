TOP&FLOP – Fiorentina-Napoli 1-2, male Insigne ma che Rrahmani!

Il Napoli di Luciano Spalletti vince la settima partita su sette battendo la Fiorentina al Franchi per 1-2 e insegue il record di sempre di Maurizio Sarri, fermo a 8. Una gara iniziata male, con la Fiorentina che ha pressato tantissimo e gli azzurri non riuscivano ad uscire, ma grazie ad una grande giocata di Osimhen arriva il rigore che cambia il match. Napoli ancora primo in classifica e va alla sosta in grande fiducia. Questo il nostro top e il nostro flop del match:

TOP Rrahmani. Il kosovaro sta dimostrando di meritarsi il posto da titolare sottraendolo a Manolas. Anche questa sera un’altra grande partita insieme a Koulibaly, coronata con il gol della vittoria su un ennesimo grande schema su calcio di punizione. Sale già a due reti in campionato e sembrerebbe star entrando sempre di più in condizione.

FLOP Insigne. Il capitano azzurro non brilla, cosa che accade raramente. Calcia male e sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto pareggiare la partita, anche se sulla ribattuta arriva Lozano che non sbaglia. Una giornata ‘no’ può capitare e anche Spalletti se ne è accorto, sostituendolo a venti minuti dalla fine.