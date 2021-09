TOP&FLOP di MN – Napoli in 10 perde al Maradona, Mario Rui condanna gli azzurri.

E’ terminata la sfida tra Napoli e Spartak Mosca al Maradona: arriva una sorprendente sconfitta degli uomini di Spalletti, i russi vincono 2-3. Decisiva è stata l’espulsione di Mario Rui al 30′ del primo tempo, rovinando cosi un ottimo primo tempo degli azzurri andati in vantaggio dopo 10′ con il gol di Elmas. Di seguito i Top&Flop di MondoNapoli.

TOP: Il Top di MondoNapoli è Giovanni Di Lorenzo, un treno nella prima parte del primo tempo, dopo invece grandissima prova di sacrificio. Non era facile contenere gli esterni russi in inferiorità numerica, ma il laterale è ormai diventato un punto fisso di Spalletti il quale lo sfrutta anche nel 3511 del secondo tempo. Duttile, Leader, Instancabile.

FLOP: Inevitabilmente il Flop di MondoNapoli è Mario Rui, autore di un’ingenuità lasciando per un ora di gioco in 10 uomini gli azzurri. Buttando cosi all’aria il vantaggio. Eccesso di foga per il portoghese non primo a tali comportamenti. Peccato perchè nelle ultime uscite degli azzurri il laterale era stato uno dei migliori. Passo falso.