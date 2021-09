Lo Sapevi Che? 15 marzo 1989: Napoli-Juventus, Ferlaino si accordò con la Rai per riempire il San Paolo!

Era il 15 marzo del 1989, il Napoli ospitava al San Paolo la Juventus per la gara che valeva il passaggio alle semifinali di Coppa Uefa. All’andata, per la prima volta nella storia da sfavoriti, la “vecchia signora” colpì per ben due volte gli azzurri che tornarono in Campania con un passivo davvero difficile da recuperare: 2-0 e qualificazione quasi compromessa. Solo la spinta dei tifosi partenopei avrebbe potuto sovvertire un parziale che, perfino all’allenatore Bianchi, pareva irrecuperabile.

Il Napoli, in quel periodo, era ancora in lotta su tutti i fronti. A pochi punti dall’Inter capolista, in corsa per la Coppa Italia e ai quarti di Coppa Uefa. Il presidente Ferlaino, per avere tutta la carica possibile, stipulò un patto tra gentiluomini con la Rai. L’emittente televisiva infatti, come da accordi, non trasmise in Campania il match con la Juventus, affinché tutti i tifosi potessero recarsi a riempire il San Paolo per il match.

La mossa fu piuttosto azzardata ma alla fine l’ingegnere ebbe ragione! Quasi 90 mila spettatori riempirono le gradinate dell’impianto di Fuorigrotta. Il rumore assordante fatto dagli appassionati, stordì letteralmente la Juventus. Anche l’arbitro rimase un po’ intontito, il suo fischio veniva infatti percepito dai calciatori solo a pochissimi metri di distanza.

Il Napoli, spinto da una gran bella fetta della città, si portò subito in vantaggio con Maradona su rigore. Fu sul finire di primo tempo però che gli azzurri pareggiarono i conti. Grande Alemao che ruba palla al noto opinionista dei giorni nostri, Massimo Mauro, prima di servire Careca che, con un formidabile tiro, riporta il Napoli in pareggio sul risultato complessivo. Il definitivo sorpasso arriva solo ad un minuto prima dei rigori! E’ il minuto 119 ed i sismografi impazzano al goal di Renica che, su assist di Careca, ribalta definitivamente il risultato.

Dopo aver eliminato il Bordeaux agli ottavi, grazie ad un grande Careca ma soprattutto a Ferlaino ed ai tifosi partenopei, il Napoli vola in semifinale. Ad attenderli ci sarebbe stato il Bayern Monaco per altri due match memorabili che avremo il piacere di raccontarvi, nel prossimo appuntamento.