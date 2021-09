Moviola MN – VAR, un’espulsione e due situazioni dubbie in area: la direzione di Leicester-Napoli

Il Napoli conquista il pareggio contro il Leicester in una partita molto movimentata anche per l’arbitro Tiago Martins che tuttavia se l’è cavata egregiamente. Analizziamo nel dettaglio la direzione di gara:

I gol

Partiamo dalle quattro reti che hanno deciso il match. Sblocca al 9′ Perez per le Foxes, raddoppia Barnes al 64′. Rimonta azzurra targata Osimhen, che va in gol al 69′ e all’87’: tutto regolare in ciascuna situazione.

L’episodio: il VAR annulla un gol a Daka

Sull’1-0 il VAR si rende protagonista annullando la rete del raddoppio a Daka. Sul tocco di Tielemans, l’attaccante degli inglesi è leggermente al di là di Malcuit con la spalla e il piede. Il guardalinee non può vedere, gol inizialmente convalidato ma poi cancellato.

Anguissa e Daka, potenziali situazioni da penalty

Al 26′ e al 35′ ci sono due situazioni dubbie nelle due aree di rigore. Prima Anguissa va giù dopo un contatto con Bertrand, che allarga troppo il braccio sinistro ma il tutto ha inizio al di fuori dei 16 metri; e poi Daka cade in area dopo un contrasto con Insigne, ma il capitano azzurro prende (leggermente) prima la palla.

Le ammonizioni

Tantissimi i cartellini estratti nel corso dei 90 minuti. Nel primo tempo tocca a Ndidi, per un’entrata a piede a martello quasi sulla caviglia di Anguissa, poi a Soumare, che stende Lozano partito in velocità sulla destra, e infine a Di Lorenzo, che ferma Daka interrompendo una ripartenza sul nascere. Nella ripresa giallo per Vestergaard che ostacola Anguissa (seppur non con un contatto evidente) durante un contropiede, per Soyuncu, che abbatte Ounas su ripartenza nei pressi dell’area di rigore, e per Rrahmani a causa di una trattenuta su Maddison. Mancano poi un giallo a Bertrand per fallo da dietro su Lozano e uno a Fabian che stende Tielemans bloccando un contropiede.

L’espulsione

Nel recupero finale arriva l’espulsione per doppia ammonizione a Ndidi. Il provvedimento è giusto, la trattenuta ai danni di Ounas è netta.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Martins 6.5: Inflessibile in determinate circostanze, non perde mai il controllo del match e nonostante manchino due cartellini ha saputo gestire il tutto con diligenza.

Guardalinee – Campos-Jesus 6: Il gol da annullare a Daka era molto difficile da vedere, alla fine prendono una sufficienza piena.

VAR – Hernandez 6.5: Decisivo quando ravvisa l’irregolarità della rete di Daka.