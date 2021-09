TOP&FLOP – Koulibaly fa impazzire il Maradona. Manolas, che regalo!

Vittoria in rimonta per un grande Napoli al Maradona, che batte la Juventus 2-1 grazie alle reti di Politano e Koulibaly. Noi di MondoNapoli, come di consueto proponiamo la rubrica Top&Flop del match:

TOP: Il Top di questa sera è sicuramente Kalidou Koulibaly, il difensore che al minuto 84′ fa esplodere di gioia il Maradona. Come avvenne in quell’Aprile del 2018, il difensore azzurro regala i 3 punti contro la Juventus allo scadere. Oltre il gol, prestazione autorevole di un leader imprescindibile dell’organico azzurro. Un valore aggiunto.

FLOP: Per ovvi motivi il flop è Kostas Manolas, autore di un errore clamoroso nel primo tempo sulla rete di Alvaro Morata. Una disattenzione che poteva costare caro alla squadra di Spalletti. Da lui ci si aspetta sempre di più, a maggior ragione dopo un estate turbolenta dove il futuro del greco è stato incerto fino all’ultimo. Da rivedere.