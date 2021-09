Pagelle MN – Napoli-Juventus 2-1, Manolas sciagurato, ma che Koulibaly!

Un grande secondo tempo permette al Napoli di Luciano Spalletti di rimontare una Juventus molto rimaneggiata, senza gran parte dei titolari. Manolas regala la rete a Morata con un grave errore, ma nella seconda frazione di gioco sale il livello della squadra e la rimonta viene completata con Politano e Koulibaly. 3 vittorie su 3 per gli azzurri che salgono a quota 9 punti in classifica. Queste le nostre pagelle del match:

Ospina 6: Partita tranquilla per il portiere colombiano. Poteva, forse, coprire meglio la porta sulla rete di Morata, ma tutto sommato è stata una partita ordinata per lui, bravo nelle uscite e a dare sicurezza alla difesa.

Di Lorenzo 6.5: Grandissima partita per il terzino campione d’Europa, sia in fase di spinta che in fase difensiva. Poteva prendere anche mezzo voto in più, ma pesa l’errore nel secondo tempo che ha permesso a McKennie di calciare in porta e sfiorare il palo.

Koulibaly 7.5: Solita partita sontuosa del senegalese che in queste prime partite di campionato sembrerebbe essere tornato quello di Sarri ed Ancelotti. La rete del 2-1 finale allo scadere del match è a ciliegina sulla torta della sua prestazione.

Manolas 4.5: Il difensore greco è sicuramente il peggiore in campo. Regala completamente la rete a Morata, con un passaggio suicida fatto con molta sufficienza. Durante tutta la gara, poi, non dà sicurezza al reparto e rischia di sbagliare più di una volta.

Mario Rui 6: Buona partita del terzino portoghese, attento in fase difensiva e propositivo in fase offensiva, anche se di concreto fa poco. Esce alla fine per un piccolo problemino alla caviglia. (Dal 90′ Malcuit s.v.)

Anguissa 7: Esordio spettacolare per il camerunense. Sempre al posto giusto al momento giusto, recupera moltissimi palloni e dimostra buona tecnica nel tenere palla e non perderla sugli attacchi degli avversari.

Ruiz 6.5: Grande partita anche dello spagnolo, salito in cattedra nel corso del match. Dimostra grande personalità e fa vedere ancora una volta di avere una tecnica fuori dal comune.

Politano 7: La rete che regala il pareggio al Napoli gli dà sicuramente mezzo voto in più, ma anche prima ha fatto una grande partita di sacrificio, aiutando molto la squadra anche in difesa. (Dal 72′ Lozano 6: Il messicano non è nelle migliori condizioni fisiche, deve ancora ritrovare la migliore forma ma si sacrifica molto e corre tanto).

Elmas 5.5: Il macedone non si vede durante tutto il primo tempo e Spalletti lo sostituisce allo scadere della prima frazione. Pochi palloni toccati e dimostra ancora scarsa personalità. (Dal 46′ Ounas 6.5: L’algerino entra benissimo in partita e si vede, Il Napoli cambia totalmente modo di giocare e riesce ad essere spesso più pericoloso rispetto al primo tempo).

Insigne 6.5: Non una delle migliori partite del capitano azzurro, ma da lui partono tutte le azioni più pericolose del Napoli, come la prima rete di Politano. Sfortunato, costretto al cambio per un problema muscolare al ginocchio. (Dal 73′ Zielinski 6: Il polacco non è nelle migliori condizioni, ma si fa notare nel tenere bene palla negli ultimi minuti).

Osimhen 6: Grande sacrificio per l’attaccante nigeriano, autore di una buona partita anche perchè è stato servito poco e male ed ingabbiato dalla difesa juventina. Anche lui, esce per una botta subita in uno scontro di gioco, ma non sembrerebbe essere niente di grave. (Dal 90′ Petagna s.v.)

Spalletti 7: Dopo un primo tempo molto tirato, partito subito in salita a causa dell’errore di Manolas, il tecnico toscano riesce a toccare le corde giuste e con l’inserimento di Ounas cambia la gara e alla fine la vince in rimonta. 3 vittorie su 3.