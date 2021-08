Pagelle MN – Muro Koulibaly, Petagna entra e vince la partita.

Il Napoli espugna Marassi battendo il Genoa per 1-2. Decisiva la rete nel finale di Andrea Petagna, ingresso vincente al minuto 82. Di seguito le pagelle degli azzurri:

Meret 6.5: Protegge il primo palo su Ghiglione, salva sullo stesso nella ripresa con un miracolo. Si lascia sfuggire il pallone sul gol di Pandev ma per sua fortuna il VAR annulla tutto.

Di Lorenzo 6: Copre bene la fascia destra ma si perde Cambiaso sull’1-1. Resiste con la difesa agli assalti rossoblù.

Manolas 6.5: Cerca spesso la giocata in verticale riuscendoci, come nell’occasione del palo di Insigne. Prestazione di livello, puntuale in quasi tutte le chiusure.

Koulibaly 7.5: Un muro, il migliore per distacco. Anticipi, colpi di testa, recuperi in velocità: una delle sue migliori prestazioni, insieme a Meret e Manolas impedisce al Genoa di rendersi pericoloso più di quanto fatto vedere.

Mario Rui 6.5: Entra spesso dentro il campo come fa spesso chiedendo la palla sui piedi per cercare di servire i compagni dentro l’area. Spesso pecca di imprecisione ma poi disegna la punizione che porta alla rete di Petagna. Nel finale esce nel pieno del nervosismo (dal 92′ Juan Jesus s.v: Esordio con il Napoli anche se per pochi minuti, contribuisce a tenere la palla su).

Fabian Ruiz 6.5: All’inizio sembra lento e macchinoso poi sblocca il punteggio con un gol dei suoi. Sinistro chirurgico dal limite nell’angolino, poi entra di più nel vivo del gioco e il livello sale.

Lobotka 7: Fornisce un ottimo riferimento in mezzo al campo, smista i palloni con rapidità e precisione contribuendo allo stesso tempo a tenere alto il baricentro. Sembra un giocatore ritrovato, sta imparando a fare la doppia fare e per il momento il Napoli non rimpiange Demme.

Elmas 6.5: Si fa trovare bene tra le linee, gioca a ridosso del tridente offrendo un notevole supporto tecnico, oppure inserendosi in area di rigore. A volte però tiene troppo la palla tra i piedi e sbaglia qualche appoggio, finisce in calando anche per la stanchezza (dal 92′ Gaetano s.v.).

Politano 6: Converge spesso in mezzo al campo per cercare palle filtranti e si sacrifica in copertura. Calcia poco verso la porta senza riuscire ad incidere (dall’82’ Petagna 7: Vince la partita con un gol di testa, con quella che dovrebbe essere una delle sue specialità: cosa che l’anno scorso, forse, è venuta a manca qualche volta di troppo).

Insigne 7: Sembra palesemente limitato nella posizione di falso nove ma cerca comunque di incidere allargandosi oppure uscendo dall’area di rigore. Appena si sposta a sinistra avvia l’azione dello 0-1, poi fa aizzare i propri tifosi con una chiusura vicino ai tifosi ospiti. Altra prestazione da capitano, in attesa di capire il futuro.

Lozano 5.5: Va vicino al gol dopo pochi minuti di testa. Spesso riceve il pallone largo ma poche volte riesce a creare pericoli da sinistra. Sfiora lo 0-2, anzi se lo divora. Un’occasione sprecata che macchia la sua partita e che poteva essere decisiva (dal 70′ Ounas 6.5: ingresso decisivo, spint continui sulla fascia e inserimenti in velocità per sfruttare la stanchezza degli avversari).

Spalletti 7: Il Napoli muove bene la palla, velocemente. Appena Insigne e Lozano si scambiano con il capitano che passa a sinistra, il Napoli va in vantaggio con azione avviata dal capitano. Sbaglia a non cambiare nulla prima del 70’, poi la vince proprio con i cambi. Tutto sommato si sta adattando bene nonostante le indisponibilità.