TOP & FLOP – Nella battaglia di Firenze il migliore in campo è lui…

Il Napoli sbanca Firenze e adesso manca un solo gradino per rientrare dalla porta principale della Champions League. In una partita ad altissima intensità da entrambe le parti, con la paura e gli incubi di tre anni fa con un calendario che prevedeva lo stesso bivio, gli azzurri combattono ed escono vincitori in un match tutt’altro che scontato. I partenopei sono cresciuti rispetto a tre anni fa e nonostante il clima si accende, con molta calma trovano i due gol, nonostante il brivido del rigore.

Nonostante lo abbia sbagliato il migliore in campo è, ancora una volta, Lorenzo Insigne. Quel pallone pesava tanto ma, una volta tanto, la fortuna vuole che la sfera ritorni sul piede sinistro del capitano che riesce a battere Terracciano. Oltre a questo Insigne corre e si sacrifica molto e riesce a prendersi la testa della speciale “classifica” di giocatore con più pali colpiti in stagione. C’è anche un assist per Zielinski dopo un ottimo controllo su lancio di Osimhen. L’attaccante napoletano si prende la squadra sulle spalle e ancora una volta si prende il premio Top nella nostra speciale classifica.

Non ci sono flop in questa giornata, il Napoli ha adesso il destino nelle proprie mani.