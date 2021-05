Moviola MN – Il VAR decisivo su Osimhen, c’è un giallo pesante. Nel finale lo Spezia chiede un rigore

Il Napoli batte lo Spezia per 1-4. Pochi episodi da analizzare per quanto riguarda la direzione arbitrale di Irrati, ma c’è un cartellino pesante.

Minuto 6: ammonito Hysaj

Dopo 5 minuti e pochi secondi Verde salta Hysaj che nel tentativo di intervenire aggancia l’avversario e lo mette giù, Irrati estrae il primo cartellino del match per l’albanese.

Minuto 16 e 23: segnano Zielinski e Osimhen

Discesa di Di Lorenzo sulla destra e palla a centro area per Zielinski che sblocca la sfida, nulla da rivedere sulla rete che porta in vantaggio il Napoli. Dopo qualche minuto arriva anche il raddoppio di Osimhen che parte in posizione regolare su assist del 20 polacco.

Minuto 34: giallo pesante per Ricci

Poco oltre la mezz’ora Ricci entra in scivolata su Politano durante una ripartenza e lo travolge, intervento anche pericoloso che merita il giallo. Il centrocampista dello Spezia era diffidato e salterà la prossima

Minuto 44: tris di Osimhen, il VAR cambia la decisione dell’assistente

Uno schema su calcio di punizione manda in gol Osimhen su assist di Insigne. Il VAR controlla ma la posizione del nigeriano è regolare, giusto convalidare la rete.

Minuto 58 e 62: ammoniti Estevez e Vignali

Due gialli nel giro di poco in casa Spezia. Prima Estevez, per un braccio largo su Insigne, poi Vignali, che entra duro in scivolata su Demme durante una ripartenza.

Minuto 64: accorcia Piccoli

Dopo la respinta di Meret sul colpo di testa di Piccoli, arriva il tap-in vincente di Piccoli che accorcia le distanze per l’1-3.

Minuto 65: ammonito Osimhen

Intervento in ritardo su Ricci, giusta l’ammonizione estratta nei confronti di Osimhen.

Minuto 79: poker di Lozano

Al 79′ Hirving Lozano chiude definitivamente la partita. Osimhen scatta in posizione regolare su un lancio dalle retrovie e va a servire il messicano che batte Provedel.

Minuto 89: lo Spezia chiede un calcio di rigore

Sul cross di Marchizza lo Spezia chiede un rigore per fallo di mano di Di Lorenzo. Il terzino azzurro però tocca la sfera con le braccia attaccate al corpo e “legate” dietro la schiena. Giusto lasciar proseguire.

Di seguito le valutazioni di MondoNapoli:

Arbitro – Irrati 6.5: Match gestito molto bene, prende sempre le giuste decisioni e amministra con personalità i rari momenti di tensione.

Guardalinee – Meli-Alassio 5.5: Il fuorigioco segnalato in occasione dello 0-3 di Osimhen è un errore da segnalare.

VAR – Banti 6.5: Decisivo in occasione del tris di Osimhen, cambia la decisione dell’assistente.