FOCUS REPORT CALCIO – I prossimi grandi eventi calcistici in Italia

Dopo aver analizzato i grandi eventi calcistici tenutisi in Italia nel decennio 2009/2019, il Report Calcio 2020 passa in rassegna i prossimi grandi appuntamenti nel nostro paese. Lo stadio Olimpico è prossimo ad ospitare 4 partite dell’Europeo (le tre degli azzurri e un quarto di finale). L’investimento per l’ammodernamento dello stadio è stato stimato in 9.3 milioni di euro, con 1000 volontari coinvolti; prevista un’audience di 5 miliardi.

A Torino, nel 2022, si terrà invece la finale di Women’s Champions League, dopo quella di Reggio Emilia. Secondo il Report, si tratta di una tappa fondamentale del programma di sviluppo del calcio femminile italiano.