Il Napoli pareggia per 1-1 contro il Cagliari dopo essere stato in vantaggio sino al minuto 94. Gli azzurri avevano senato la rete del 2-0, annullata, che dunque diventa un caso visto il pareggio dei sardi. Analizziamo nel dettaglio la direzione arbitrale di Fabbri:

Minuto 4: contatto in area Demme-Godin, non è calcio di rigore

Dopo pochi minuti di gioco Demme finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Godin. Il centrocampista azzurro sembra anticipare il difensore avversario ma cade con troppa facilità senza alcun intervento falloso. Giusto lasciar proseguire.

Minuto 13: Napoli in vantaggio con Osimhen

Tutto regolare sull’1-0 segnato da Osimhen, che parte in posizione regolare sull’assist di Insigne.

Minuto 23: fallo di Nainggolan su Lozano, era da giallo

Dopo 10 minuti Nainggolan entra in ritardo su Lozano rifilandogli un mezzo pestone. L’arbitro applica il vantaggio ma al termine dell’azione non ammonisce il belga, richiamandolo soltanto. L’ammonizione sembrava esserci tutta.

Minuto 33 e 34: ammoniti Godin e Deiola

Le prime due ammonizioni sono a carico di Godin e Deiola. Il primo entra in maniera totalmente sconsiderata con piede a martello su Di Lorenzo, nonostante prenda solo la palla, il secondo commette fallo al limite dell’area su Insigne, intervento a gamba alta senza mai colpire il pallone.

Minuto 37: anche Demme rischia l’ammonizione

Manca un giallo anche a Demme che commette fallo al limite dell’area su Pavoletti andando dritto sull’uomo e concedendo una punizione in una zona di campo pericolosa.

Minuto 40: Osimhen giù, ma non è rigore

Verso la fine del primo tempo Osimhen va giù al limite dell’area dopo un contatto con Ceppitelli. L’arbitro lascia correre, e nonostante ci sia qualche dubbio sull’entità del contatto, questo avviene al di fuori dei 16 metri.

Minuto 46: ammonito anche Pavoletti

Dopo pochi secondi della ripresa arriva un altro giallo in casa Cagliari. Se lo prende Pavoletti, che in un contrasto aereo con Manolas allarga troppo il braccio e va a colpire il greco sul volto.

Minuto 53: segna Osimhen, ma Fabbri annulla per una presunta spinta su Godin

Episodio chiave del match al minuto 53. Dopo un lancio in avanti di Koulibaly, Osimhen corre verso la porta e va in gol, ma Fabbri annulla per una presunta spinta su Godin che va a terra. Dalle immagini si vede chiaramente come il nigeriano nella corsa vada ad appoggiare (senza spingere) il braccio destro sulla schiena di Godin, che riesce a fare quasi altri due passi prima di cadere maldestramente nel tentativo di allontanare la sfera. Perchè il VAR non è intervenuto? Probabilmente il direttore di gara ha fatto sapere di aver visto chiaramente, oppure si è trattato di una svista generale.

Minuto 55: giallo a Demme

L’unico ammonito nel Napoli è Demme, che entra duro in scivolata su Nandez.

Minuto 94: pareggia il Cagliari con Nandez

Sul lancio di Duncan, Nandez parte in posizione regolare e va a battere Meret per il pareggio del Cagliari.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Fabbri 5: In generale non perfetto, talvolta fatica a gestire determinati momenti della partita. Poi la svista, imperdonabile, sul secondo gol di Osimhen.

Guardalinee – Valeriani-Vivenzi 6.5.

VAR – Mazzoleni 5.