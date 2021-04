FOCUS REPORT CALCIO – 10 anni di grandi eventi calcistici in Italia: finale di Europa League, Torino 2014

Il Report Calcio 2020 analizza l’impatto a livello economico e non solo dei grandi eventi calcistici tenuti in Italia nel decennio 2009-2019. Nel 2014 all’allora Juventus Stadium di Torino si è giocata la finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai rigori contro il Benfica. I principali interventi hanno interessato il cablaggio, le postazioni TV, la zona media e la tribuna stampa, con un’investimento totale di 0.6 milioni di euro ed entrate pari a 17.5 mln. Altri dati raccolti dal report riguardano il beneficio netto per il territorio (12.6 milioni di euro) e altre spese non riferite all’area metropolitana di Torino (4.9 milioni).

Sono stati in tutto 40’000 gli spettatori allo stadio, provenienti da 79 paesi diversi. E per l’85% del pubblico non residente a Torino è stata l’occasione per la prima visita in assoluto nel capoluogo piemontese.