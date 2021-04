PAGELLE MN – Gol e spettacolo: Insigne e Politano sono di un altro pianeta!

Allo stadio “Diego Armando Maradona” il Napoli batte 5-2 la Lazio in una partita spettacolare. Ottimo risultato in ottica Champions, oltre ad avvicinarsi alle zone alte, gli azzurri cacciano a -5 i biancocelesti che però hanno una partita in meno. Di seguito le nostre pagelle del match:

MERET 5,5: Nel primo tempo è insicuro in due occasioni ma Koulibaly e il fischio dell’arbitro lo salvano in entrambe le situazioni. Nella ripresa subisce due gol e va poco convinto sulla punizione di Milinkovic-Savic. Purtroppo questa sera è lui a prendere il voto più basso delle pagelle.

HYSAJ 6,5: Le partite sono fatte da episodi che possono cambiarne il corso e il suo fallo da rigore su Lazzari sembrava compromettere tutto. Fortunatamente dall’altro lato c’è un rigore a favore del Napoli individuato dal Var che cambia tutto. Protagonista assoluto nel gol del 3-0 di Insigne.

KOULIBALY 6,5: Non è facile marcare in pochi giorni prima Lukaku e poi Immobile. Il centrale azzurro va in difficoltà in alcuni momenti ma riesce quasi sempre a recuperare. Ha colpe sul gol di Immobile tenendolo in gioco, a sua difesa può esserci la scusante del pallone perso dai compagni in azione di ripartenza, situazione difficile da gestire per chi deve difendere.

MANOLAS 6,5: Il giallo su Lazzari poteva essere evitato, gli costerà il match contro il Torino. Il greco però compie un’ottima partita ed è spesso decisivo in situazioni complicate. (RRAHMANI 6,5: entra nel momento migliore degli avversari ma non ha nessuna colpa sul secondo gol. Ferma Muriqi e Cataldi nei secondi finali del match.)

DI LORENZO 6,5: E’ tornato ad ottimi livelli, entrambe le fasi compiute in modo egregio. Vive il miglior periodo di forma da quando Gattuso siede sulla panchina azzurra.

BAKAYOKO 6,5: La risposta che tutti volevano dal francese non arriva. La lentezza degli avversari a centrocampo lo facilita nel ruolo di schermo davanti alla difesa e sbaglia molto poco in fase di impostazione nella prima parte di gara. Nella ripresa rientra scarico e comincia a sbagliare di tutto. (LOBOTKA s.v.)

FABIAN RUIZ 6,5: Come Di Lorenzo sembra rinato. Tanti palloni giocati, semplici tocchi ma precisi ed utili. Qualche mese fa anche la giocata più semplice sembrava impossibile, oggi gioca in surplus e sembra aver trovato le misure giuste in mezzo al campo.

ZIELINSKI 7: Come suo solito va a momenti, ma quando si accende è semplicemente devastante. Anche il polacco, come Fabian, sembra aver trovato la sua zona negli schemi di mister Gattuso e comincia ad avere una certa continuità di rendimento nel tempo. L’azione in occasione del gol di Mertens è un mix di tecnica ed intelligenza che mettono la ciliegina sulla torta su un ottimo secondo tempo. (ELMAS s.v.)

POLITANO 8: Un primo tempo perfetto. Oltre al gol trova spesso le giocate giuste e aiuta Di Lorenzo anche in fase di ripiego. Ad oggi sembra quasi un’utopia che Mancini non l’abbia ancora convocato in Nazionale, ma il popolo azzurro sarà contento di potersi godere questo splendido giocatore. Spinge, lotta, difende ed è meno lezioso ma più concreto. Per questo motivo è lui il migliore in campo. (LOZANO 6,5: Non viene mai imbeccato nel modo giusto per sfruttare la sua corsa, ma trova i tempi giusti per l’assist ad Osimhen che chiude la partita).

INSIGNE 8: Anche questa sera è tra i migliori delle nostre pagelle. E’ decisivo, si sacrifica per la squadra senza perdere qualità nel gioco, illumina il “Maradona” con cambi di gioco e si prende beffe di Reina con un gol stupendo, dopo aver mandato al bar Leiva. Maturato tantissimo in quest’ultimo anno, è ormai il simbolo indiscusso della squadra. Tra lui e l’ex Sassuolo vince il secondo, ma veramente di poco.

MERTENS 6,5: Un assist per Politano non sembrano garantirgli la sufficienza. Ritorna molte volte in difesa, dopo alcune urla di Gattuso, ma sbaglia spesso il passaggio finale in avanti. Si becca un giallo inutile a fine primo tempo. Nella ripresa ha il tempo per segnare il suo 102° gol e altro record raggiunto: miglior marcatore in Serie A insieme a Vojak. Le sue lacrime sono per la nonna venuta a mancare pochi giorni fa. (OSIMHEN 6,5: entra e spacca la porta su assist di Lozano. E’ il suo unico pallone toccato in area ed è il sesto gol in stagione.)

GATTUSO 7,5: Ha ormai trovato la giusta quadra della squadra e adesso il sogno Champions è a portata di mano. Il Milan, secondo, è lontano 3 punti, mentre le terze Juventus ed Atalanta, sono a due punti. La squadra messa in campo demolisce i biancocelesti nella prima frazione e quando gli avversari tentano la rimonta impossibile, i cambi giusti la chiudono su un pirotecnico 5-2. L’obiettivo stagionale è a pochi passi, lui sta compiendo un grandissimo lavoro.