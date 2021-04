Moviola MN – Demme squalificato. Il VAR nega il rigore a Zielinski: la direzione di Doveri

Il Napoli pareggia contro l’Inter per 1-1 in una partita che ha lasciato pochi dubbi dal punto di vista arbitrale ma ci sono episodi importanti. Analizziamo nel dettaglio la direzione di Doveri:

Minuto 11: check del VAR su contatto Insigne-Barella

Dopo 10 minuti di gioco Insigne va giù in area dopo uno scontro con Barella. Il VAR effettua un check ma non ci sono gli estremi per concedere il penalty.

Minuto 16: fallo di Lautaro su Koulibaly, era da giallo

Passano 5 minuti e Lautaro atterra Koulibaly in scivolata. L’intervento era sanzionabile con l’ammonizione ma per Doveri si tratta solo di fallo.

Minuto 21: Di Lorenzo mette giù Darmian, manca il giallo

Al 21′ Darmian cerca di saltare Di Lorenzo per arrivare nei pressi dell’area di rigore. il terzino azzurro lo stende ma anche in questo caso Doveri si limita a fischiare la punizione, poteva essere da ammonizione.

Minuto 36: Napoli in vantaggio

Il gol del vantaggio del Napoli è un autogol di Handanovic. Insigne mette in mezzo dalla sinistra, il portiere sloveno blocca la sfera ma se la lascia sfuggire dopo uno scontro con De Vrij.

Minuto 38: ammonito Koulibaly

Il primo giallo del match è per Koulibaly. Il senegalese stende Lukaku che lo aveva saltato secco, giusto il provvedimento.

Minuto 55: pareggia l’Inter con Eriksen

Ad inizio ripresa arriva il pareggio interista. Dopo la respinta della difesa del Napoli sul traversone di Darmian, riceve il pallone Eriksen che calcia dal limite e batte Meret.

Minuto 63: giallo per Darmian

Il primo ammonito nell’Inter è Darmian. L’esterno ex Torino mette giù Politano nei pressi dell’area di rigore, con il 21 azzurro che stava per entrare in area effettuando un dribbling.

Minuto 80: ammonito Demme, giallo pesante in casa Napoli

A 10 minuti dal 90′ Doveri ammonisce Demme per fallo da dietro su Barella. Il centrocampista ex Lipsia era diffidato e salterà il match contro la Lazio.

Minuto 81: Zielinski giù in area, rigore o fuorigioco? Il VAR chiarisce tutto

Qualche istante più tardi Mertens appoggia per Zielinski che va giù dopo un contatto con De Vrij. L’arbitro indica il dischetto del rigore ma poi annulla per fuorigioco del belga, segnalato dall’assistente. Il VAR richiama poi il direttore di gara, dal momento che l’offside non c’è, e annulla anche il penalty perché il difensore nerazzurro interviene sulla palla.

Minuto 87 e 88: ammoniti Politano e Mertens

Altre due ammonizioni a carico dei partenopei. Prima Politano, che trattiene vistosamente Sanchez interrompendo una ripartenza, poi Mertens, che protesta eccessivamente per un fallo fischiatogli contro.

Minuto 94: scintille nel finale, giallo per Manolas e Hakimi

Quasi all’ultimo secondo Doveri estrae altri due cartellini. Dopo una situazione nell’area del Napoli, Hakimi va a spingere Manolas che si infuria e va ad avventarsi contro l’avversario, giallo per entrambi.

DI seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Doveri 6: Una sufficienza anche generosa, perchè il rigore su Zielinski non andava fischiato e perchp mancano due ammonizioni. Tuttavia gestisce molto bene le varie situazioni di partita.

Guardalinee – Costanzo-Ranghetti 6.

VAR – Mazzoleni 7: Fondamentale nel cancellare il rigore agli azzurri, perchè senza il fuorigioco sarebbe valsa la decisione dell’arbitro.