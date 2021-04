FOCUS REPORT CALCIO – Il profilo internazionale delle rappresentative nazionali

Il Report Calcio 2020 dedica uno specchietto all’analisi sulla crescita delle rappresentative nazionali italiane sotto il profilo internazionale. In generale, l’aumento dell’interesse per la Nazionale italiana si è registrato in Cina, Stati Uniti e Russia. Nelle ultime cinque stagioni sono state giocate 618 partite all’estero (il 62% del totale) con un’affluenza totale di 2 milioni di spettatori presenti allo stadio.

Quanto al profilo mediatico, invece, nel 2019 l’audience della Nazionale A maschile ha portato ad un totale di 1358 milioni di spettatori (quasi il doppio rispetto al 2018). Mentre sui profili social provenienti dall’estero la percentuale di fan e follower ha raggiunto il 65%.

In tema di business, il 73% degli articoli ufficiali FIGC-Puma viene venduto all’estero. Nel 2019 la maglia verde “Renaissance” ha inciso per il 35% delle vendite nette delle magliette ufficiali FIGC-Puma.