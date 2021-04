Top&Flop: Samp-Napoli, il migliore e il peggiore in campo degli azzurri

Tre punti importantissimi per il Napoli che riprende la corsa Champions e in attesa di Fiorentina-Atalanta, si porta momentaneamente al quarto posto. Basta un gol per tempo alla squadra di Gattuso per avere la meglio di una Sampdoria sempre ordinata ma che ha faticato a mettere alle corde gli azzurri che hanno meritato questa vittoria e si sono subito riscattati dell’amara sconfitta infrasettimanale contro la Juventus. Importante il gol di Osimehn che ha chiuso la partita, ma nonostante la buona prestazione del nigeriano, non è lui ad avere la palma del migliore in campo. Ecco i giocatori che la redazione di Mondonapoli ha individuato come migliore e peggiore della gara.

TOP: Fabian Ruiz. E’ lo spagnolo a sbloccare la partita a metà primo tempo siglando il suo secondo gol stagionale, dopo quello alla Roma nel girone di andata, al termine di un’azione tutta di prima con Zielinski e Osimehn. Non solo il gol per il centrocampista azzurro, che finalmente sembra aver ritrovato continuità nelle sue prestazioni grazie anche al supporto di Diego Demme in mezzo al campo. La qualità dello spagnolo è una delle armi fondamentali di Gattuso che non può farne a meno in questa fase finale della stagione dove, in assenza magari di energie fisiche, la tecnica e la qualità dei calciatori può decidere una partita. Oltre che in fase offensiva e di impostazione, Fabian oggi si è fatto apprezzare anche in fase di interdizione e di recupero, riuscendo in diverse occasioni a bloccare le incursioni doriane al limite dell’area. Un giocatore finalmente ritrovato.

Flop: Manolas. Il difensore greco sembra ormai lontano parente del calciatore che in serie A si era fatto apprezzare con la maglia della Roma sia in campionato che in Champions. Preso per sostituire Albiol più di due anni fa al fianco di Koulibaly, ha sempre convinto poco e da un paio di mesi a questa parte, le sue sviste sono sempre più evidenti. Nel finale del primo tempo davvero sciagurato il suo errore in fase di impostazione e poi l’inutile fallo su Gabbiadini al limite dell’area con la successiva punizione di Candreva che fortunatamente non ha creato grattacapi ad Ospina. Gli errori con il Sassuolo e poi anche in altre gare, non ultima quella con il Crotone, hanno forse minato la sicurezza del calciatore che va al più presto recuperato perchè ha l’esperienza per rimettersi in carreggiata. Viste le amnesie di Maksimovic e l’inesperienza di Rrhamani, il Napoli non può avere un Manolas così distratto in una fase decisiva della stagione. Giocatore da rivedere e recuperare al più presto.