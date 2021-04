TOP E FLOP – Insigne, leadership e fantasia. Manolas, quanti regali!

Il Napoli ‘strappa‘ tre punti fondamentali ad un Crotone indemoniato, riuscendo nella titanica impresa di rimettere in carreggiata e fiducia una squadra che dopo venti minuti si ritrovava sotto di due goal.

Rinvigoriti da una serie infinita di svarioni dei centrali azzurri, gli ospiti assaporano seriamente l’ipotesi di portare a casa un pareggio insperato contro un Napoli double face: capace dapprima di annichilire l’avversario e, successivamente, confezionare per lo stesso tre cioccolatini semplicemente da scartare.

Dopo una prima frazione di gioco di assoluto dominio, gli uomini di Gattuso iniziano a viaggiare con la mente fino allo Juventus Stadium di Torino e praticamente si dimenticano di concludere la gara in corso con il Crotone. Serve lo schiaffone del momentaneo tre a tre di Messias per ridestare i partenopei che ricominciano a macinare gioco e battere a rete, trovando nel mancino di Di Lorenzo la soluzione a tutti i problemi.

TOP -Insigne: Segnare quattro goal è sempre indice di una prestazione offensiva complessivamente di alto livello e, a testimonianza di ciò, arriva il tabellino: su quattro goal, in rete tre attaccanti (Insigne, Mertens ed Osimhen). Decisiva, tuttavia, la prestazione proprio del ventiquattro di Frattamaggiore che, dopo due splendide gare in Nazionale, sembra trovare da una fonte sconosciuta le forze per potersi imporre e decidere anche i novanta minuti di questo Napoli-Crotone.

Recupera continuamente in fase difensiva, chiama i compagni a continui scambi stretti e premia quelli che si inseriscono sul versante opposto. Sua la prima rete su invenzione di Di Lorenzo, sbalordisce l’assist al volo che confeziona per Osimhen sulla rete del due a zero. Irraggiungibile sugli scatti nel breve, Lorenzo Insigne sembra essere davvero il valore aggiunto di questa squadra in ripresa.

FLOP – Manolas: Il Napoli ‘double face’ di quest’oggi sta tutto lì, nelle caselle centrali del reparto difensivo che – a quanto pare – senza Koulibaly sembra essere totalmente menomato, ferito a morte. Se Maksimovic porterà su di sè il peso della responsabilità per il terzo goal subito, è sicuramente Manolas che si aggiudica la palma di peggiore in campo. Spesso in ritardo negli uno contro uno, riesce – con tre errori individuali – a regalare due goal e tanta fiducia ad un Crotone apparentemente in difficoltà: sbaglia il rilancio e la successiva copertura sul primo goal di Simy; si dimentica di intervenire sull’incursione sempre del nigeriano, che firma doppietta.