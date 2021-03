PAGELLE MN – Doppio Mertens e il Napoli torna a sognare

Il Napoli espugna l’Olimpico e, anche con una partita in meno, si porta al quinto posto a +3 sulla Roma e a meno due dall’Atalanta quarta in classifica. Con la sconfitta della Juventus la classifica si accorcia ancora di più e si può tornare a sognare. Di seguito ecco le pagelle della nostra redazione

Ospina 6,5: Grandissima parata nel primo tempo su un tiro volante di Cristante, il colombiano vola e caccia in angolo. Dopodiché è uno spettatore non pagante. Rimane impietrito sul tiro di Pellegrini, ma non ha altri problemi in una serata molto tranquilla.

Hysaj 6,5: Fa la sua partita, può cambiare l’avversario: che sia El Shaarawy o Pedro non c’è differenza, non ci sono pericoli. Si spinge anche in avanti in alcuni casi e conferma il suo stato di forma;

Koulibaly 6,5: Peccato per l’ammonizione nel finale che gli farà saltare il Crotone. In difesa non ha problemi: Dzeko è troppo isolato e spesso si allarga per trovare palloni giocabili. Il senegalese ha vita facile e nel primo tempo compie una sgaloppata con successivo dribbling di tacco a centrocampo.

Maksimovic 6,5: Nei primi minuti si fa rubare il tempo da Dzeko allo stesso modo di settimana scorsa al San Siro con Leao, ma trova sicurezza con il suo compagno di reparto e alla fine va oltre la sufficienza la sua partita. (Manolas s.v.)

Mario Rui 6,5: Il portoghese compie un’ottima partita. Sulla sinistra fa tutto quello che vuole in collaborazione con Insigne e Zielinski mandando fuori giri Kardsrop e Mancini. Nel finale solita, e inutile, protesta con l’arbitro e lite sfiorata con alcuni avversari;

Fabian Ruiz 6,5: Lo spagnolo quando è in giornata fa girare tutta la squadra. Gli spazi molto larghi lasciati dagli avversari gli permettono di gestire le forze senza dover correre molto. Con Demme in fase difensiva, è più libero di giostrare il pallone.

Demme 6,5: E’ indispensabile per questo schema di gioco. Ha fatto partite migliori, ma anche stasera ha dimostrato di essere il giocatore più importante a centrocampo: tanta quantità abbinata ad una buona qualità. Gli avversari non sono mai al sicuro, il tedesco è sempre pronto a ringhiare sul pallone.

Zielinski 7: In queste partite diventa devastante, ci sono tanti spazi e lui ci va a nozze. Con tutto il reparto d’attacco fa quello che vuole, sembra aver trovato la posizione giusta in mezzo al campo. (Elmas s.v.)

Insigne 7: Mancini se lo sognerà la notte… Non lo prende mai e se lo fa è con le cattive. Sempre la stessa giocata, ma il risultato è sempre positivo: cambio gioco a trovare Politano che mette Mertens davanti alla porta per lo 0-2. Ad inizio primo tempo sfiora l’eurogol dopo aver dribblato Karsdrop con un controllo di palla da far vedere nelle scuole calcio. (Bakayoko s.v.)

Politano 7: L’assist di testa è di un’intelligenza unica. Pian piano sta migliorando anche i movimenti senza palla, diventando quasi il nuovo Callejon e infatti spesso viene trovato da Insigne. Un gol e un assist nelle ultime due settimane. Eppure Mancini, Ct dell’Italia, non lo convoca e gli preferisce El Shaarawy. Si sa che il tecnico vuole mantenere una certa costanza nel gruppo, ma la partita di stasera parla chiaro… (Lozano s.v.)

MERTENS 8: Quando vede il giallorosso va in estasi. All’Olimpico si ricorda già un’altra doppietta e anche un eurogol contro la Lazio. Ma questa sera batte Pau Lopez prima su punizione e poi scarta il regalo più bello di testa su assist di Politano: con quello di stasera sono 100 gol in Serie A e 133 con la maglia azzurra. E’ lui il migliore in campo e, quindi delle nostre pagelle, in questa serata. (Osimhen 6: entra e fa a sportellate con gli avversari. Poteva evitare il giallo nel finale)

Gattuso 8: Questa sera non ne sbaglia una. Formazione giusta, uomini giusti e Roma imbrigliata. Il Napoli in novanta minuti rischia sul tiro a volo di Cristante e sul destro di Pellegrini da fuori area. Per il resto gioco comandato e squadra compatta. L’ allenatore e i giocatori devono continuare su questa strada