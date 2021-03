Il Napoli batte la Roma e si conferma dopo il successo in trasferta contro il Milan. Match molto movimentato anche per il direttore di gara, il signor Di Bello, che ha dovuto estrarre tanti gialli e alcuni pesanti, e nel finale c’è stato anche del nervosismo con Osimhen protagonista. Ecco l’analisi sulla direzione arbitrale:

Minuto 5: tocco di mano di Karsdorp in area, Di Bello lascia correre

In apertura di gara c’è un ‘mani’ di Karsdorp in area di rigore. Insigne aggira l’esterno giallorosso con un gran controllo, la palla sbatte sul braccio ma la situazione, come fa capire anche l’arbitro, non è punibile perché l’arto è molto vicino al corpo e si tratta di un tocco fortuito.

Minuto 26: ammonito Ibanez, primo giallo pesante del match

Il primo giallo della partita se lo prende Ibanez per un fallo al limite dell’area su Zielinski, che lo aveva saltato lasciandolo sul posto. Era diffidato e salterà la prossima sfida dei giallorossi. Punizione realizzata da Mertens per lo 0-1.

Minuto 34: raddoppia Mertens

Pochi minuti più tardi raddoppia Mertens su assist di Politano, che parte in posizione regolare sul lancio di Insigne.

Minuto 46: giallo a Mancini

Nel recupero del primo tempo viene ammonito Mancini che commette fallo su Koulibaly durante una ripartenza.

Minuto 47, 59 e 63: ammoniti Zielinski, Diawara ed El Shaarawy

Tre ammonizioni nel giro di un quarto d’ora. Prima Zielinski, che dopo essersi allungato il pallone va a colpire Pellegrini in scivolata, poi Diawara, che ferma Insigne interrompendo una ripartenza, e infine El Shaarawy per un pestone in ritardo su Hysaj.

Minuto 68: prime scintille Mancini-Osimhen

Al 68′ l’arbitro fischia un fallo di Osimhen su Mancini. Il difensore della Roma nel rialzarsi si rigira per prendere il pallone e va a rifilare una tacchettata sullo stinco del nigeriano, che si infuria. Mancini era già ammonito, il direttore di gara era molto vicino e non la considera una reazione che, solitamente, viene seguita dall’espulsione diretta. La situazione è molto dubbia, diamo però fiducia a Di Bello dal momento che il centrale giallorosso sembra voglia riprendere velocemente il gioco e nel farlo va a colpire il suo avversario.

Minuto 74: la Roma chiede un penalty

Episodio dubbio in area azzurra al 74′. Villar scarica il pallone sulla destra per poi entrare in area di rigore e finire a terra dopo aver incrociato con Koulibaly. Il tocco sembra esserci ma il difensore azzurro si disinteressa completamente in quanto sta correndo verso la direzione del pallone.

Minuto 78, 85 e 91: ammoniti Koulibaly, Villar e Osimhen

Altri tre cartellini nel finale. Prima Koulibaly per perdita di tempo su una rimessa dal fondo (era diffidato e salterà il Crotone), poi Villar, per un intervento con piede a martello su Insigne, anche lui sarà squalificato, e Osimhen per altre scintille con Mancini.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Di Bello 6.5: Direzione molto sicura, giuste tutte le ammonizioni. Ci sono anche alcune decisioni non semplici da prendere ma se la cava andando anche a spiegare ai calciatori le proprie scelte.

Assistenti e VAR 6: Regolare la seconda rete di Mertens e non c’è bisogno di ricorrere alla tecnologia nelle varie situazioni elencate.