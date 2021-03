FOCUS REPORT CALCIO – L’investimento della FIGC nelle rappresentative nazionali

In alcuni articoli dedicati al Report Calcio 2020 vi abbiamo parlato dei progressi effettuati dalle rappresentative nazionali italiane negli ultimi anni. Si è registrata infatti una crescita sia dal punto di vista del numero di nazionali, sia dal punto di vista dei risultati ottenuti sul campo. Questa crescita ha portato i suoi frutti sotto il profilo mediatico (clicca qui per saperne di più), e anche per quanto riguarda gli sponsor ed altri aspetti che saranno analizzati a tempo debito.

A chi attribuire il merito di tutto ciò? Senza dubbio la maggior parte del contributo è della FIGC. Negli ultimi 10 anni la l’investimento della Federcalcio nelle rappresentative nazionali è stato di circa 318 milioni di euro, secondo i dati contenuti nel Report. Un dato significativo e che, come tutti gli altri, fa sempre ben sperare affinché la Nazionale ottenga risultati migliori anche in campo, e magari proprio quest’estate all’Europeo.