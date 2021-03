Moviola MN – Due gol annullati al Bologna e Mario Rui rischia l’espulsione

Il Napoli batte per 3-1 il Bologna in una partita in cui ci sono diverse cose da sottoporre a lente d’ingrandimento. Analizziamo nel dettaglio la direzione di Chiffi:

Minuto 8: azzurri avanti con Insigne

Dopo soli 8 minuti Insigne sigla il vantaggio azzurro con un tiro dal limite su assist di tacco di Zielinski, tutto regolare.

Minuto 11: Politano giù in area dopo un contatto con Danilo

Non passa molto e Politano reclama un calcio di rigore. L’ex Inter va a terra in area su cross di Di Lorenzo dopo contatto con Danilo: c’è una leggera spinta, ma non è sufficiente per dare rigore.

Minuto 16 e 18: Politano rischia il giallo

In due situazioni piuttosto ravvicinate Matteo Politano rischia l’ammonizione. Prima quando tocca di mano il pallone dopo un rimpallo, poi quando ferma Soriano durante una ripartenza. Dopo aver applicato la norma del vantaggio, Chiffi avrebbe dovuto ammonirlo.

Minuto 44: gol annullato a Palacio che poi rischia l’ammonizione

In chiusura di primo tempo viene annullato giustamente un gol a Palacio, che parte in posizione irregolare sul tocco di Poli. Qualche istante più tardi l’argentino rischia di farsi ammonire per un intervento duro su Di Lorenzo.

Minuto 46: altro gol annullato a Palacio

Ad inizio ripresa Palacio si vede annullare un altro gol. L’ex attaccante dell’Inter impedisce il rilancio di Ospina alzando un piede. Come chiarito anche dai telecronisti di Sky, anche nel momento in cui il portiere alza la palla in aria per rilanciarla, essa è ancora in suo possesso, per cui è giusto non convalidare la rete.

Minuto 52: ammonito Koulibaly

Il primo cartellino del match se lo prende Koulibaly, per fallo su Skov Olsen che lo aveva saltato secco.

Minuto 66: raddoppia Osimhen

Circa un quarto d’ora più tardi il Napoli raddoppia, Segna Osimhen, servito da Zielinski, con un’azione individuale partita quasi da metà campo.

Minuto 68: il Bologna reclama un penalty

Su un cross dalla sinistra Soriano va giù in area dopo un contatto con Hysaj. Non ci sono grandi proteste da parte degli ospiti, il terzino albanese prende posizione con il centrocampista rossoblu che cade cercando di colpire il pallone di testa. Per il resto, non c’è un contatto con le braccia o con i piedi che induca a fischiare il rigore.

Minuto 73 e 76: segnano Soriano ed Insigne

Due gol nel giro di poco. Prima Soriano, che sfrutta un errore della difesa partenopea, poi Insigne, che ruba palla a De Silvestri e batte Skorupski.

Minuto 84: giallo per Mario Rui

L’altra ammonizione del match è per Mario Rui, che stende Vignato partito verso l’area di rigore in velocità.

Minuto 93: rischio espulsione per Mario Rui

In pieno recupero, Mario Rui commette fallo su Orsolini dopo essersi allungato il pallone in una zona di campo favorevole al Bologna. Era già ammonito, avrebbe meritato anche il secondo giallo e quindi l’espulsione.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Chiffi 6: Al di là dell’episodio nel finale riguardante Mario Rui, che non avrebbe inciso sull’esito del match, dirige molto bene una partita comoda nel primo tempo e più insidiosa nella ripresa.

Assistenti e VAR 6.5.