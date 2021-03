Moviola MN – Millimetrico Insigne, furbo Di Lorenzo, protestano Politano e Defrel: la direzione di Marini

C’è molto da analizzare dal punto di vista arbitrale nel match tra Sassuolo e Napoli, terminato con il pareggio per 3-3. Tra gli episodi di spicco si registrano tre calci di rigore e un gol annullato con l’ausilio del VAR. Ecco la nostra valutazione sulla direzione del signor Marini:

Minuto 21: gol annullato ad Insigne

Dopo circa 20 minuti il Napoli va in gol con Insigne. La rete viene inizialmente convalidata ma ci pensa il VAR ad annullare tutto per la posizione irregolare del capitano sulla palla in profondità di Hysaj.

Minuto 30: ammonito Djuricic

Il primo giallo del match è per Djuricic, che interviene da dietro in scivolata su Di Lorenzo.

Minuto 31: Defrel chiede un calcio di rigore

Alla mezz’ora i neroverdi chiedono un penalty per un contatto in area tra Defrel e Di Lorenzo. Usano entrambi le braccia, l’attaccante del Sassuolo cade con troppa facilità quando si rende conto di essersi allungato il pallone

Minuto 34: Sassuolo in vantaggio

A passare in vantaggio è il Sassuolo. Berardi calcia una punizione verso la porta trovando la deviazione decisiva di Maksimovic, autogol del difensore serbo.

Minuto 38: pareggia il Napoli con Zielinski

Pareggio azzurro con Zielinski che calcia dal limite e batte Consigli. C’è Mertens davanti al portiere del Sassuolo, e potrebbe ostacolarne la visuale, ma la posizione del belga è regolare.

Minuto 44: rigore per il Sassuolo e nuovo vantaggio

Il primo calcio rigore viene decretato in chiusura di primo tempo. Dopo un’azione manovrata la palla arriva in area di rigore sui piedi di Caputo che viene atterrato da Hysaj: L’albanese cerca di anticiparlo ma commette fallo con il piede destro che va a colpire quello dell’attaccante, giusta la decisione di Marini. Trasforma Berardi per il 2-1.

Minuto 69: ammonito Demme

Secondo giallo del match, se lo prende Demme che interviene in scivolata su Locatelli interrompendo una ripartenza.

Minuto 72: pareggia il Napoli con Di Lorenzo

Dopo pochissimi minuti il Napoli riesce a pareggiare nuovamente con Di Lorenzo, tutto regolare sull’assist di Insigne.

Minuto 76: il Napoli chiede un rigore

Dopo un’azione in velocità Politano cerca di saltare Ferrari in area di rigore e va a terra nel contatto con il difensore. Anche stavolta Marini giudica bene la situazione poichè il contatto è soltanto con le braccia, sarebbe stato eccessivo concedere il penalty.

Minuto 77 e 79: ammoniti Ghoulam e Marlon

Due ammonizioni nel giro di poco. Prima Ghoulam, per un intervento troppo irruento su Berardi, poi Marlon, che ostacola un rilancio di Meret.

Minuto 89: generoso il rigore per il Napoli

Il primo episodio di un finale di gara in cui succede di tutto è il rigore concesso al Napoli. Di Lorenzo riceva palla in area di rigore, rientra e salta Haraslin, poi usa il corpo per proteggere la palla e va giù dopo il contatto. E’ un rigore che si poteva anche non fischiare, sebbene il contatto ci sia e si possa considerare sufficiente ad assegnare la massima punizione. Il VAR non può intervenire proprio per questo motivo. Trasforma Insigne dal dischetto.

Minuto 94: rigore per il Sassuolo

Allo scadere il Sassuolo riesce a conquistare un altro calcio di rigore. Siamo oltre i tre minuti di recupero ma il direttore di gara aveva giustamente concesso qualche secondo in più dopo il tempo perso in occasione del rigore a favore del Napoli. Fallo di Manolas su Haraslin, il greco quasi non protesta, rete di Caputo per il definitivo 3-3.

Di seguito le valutazioni di MondoNapoli:

Arbitro – Marini 7.5: Dirige una partita molto complicata ma se la cava molto bene. Cerca molto il dialogo con i calciatori, nel finale si prende due grandi responsabilità ma ne esce alla grande. Promosso.

Guardalinee – Ranghetti-Prenna 6-: Il fuorigioco non visto in occasione della rete annullata ad Insigne è, seppur millimetrico, da considerare un errore.

VAR – Mazzoleni 7: Decisivo quando annulla il gol di Insigne, giusto non intervenire in occasione dei tre calci di rigore e dei due richiesti da Politano e Defrel.