Pagelle MN – Garanzia Rrahmani, Politano imprendibile, il Napoli ritrova Ghoulam e Mertens!

Il Napoli è tornato alla vittoria in Serie A e lo ha fatto nel derby contro il Benevento al Maradona. Ottima prestazione da parte degli azzurri che oltre a vincere hanno anche convinto, concedendo pochissimo ai propri avversari. Di seguito le pagelle:

Meret 6: Impegnato per la prima volta al 37′ quando salva su Depaoli, c’è anche il suo zampino nei quattro clean sheet consecutivi del Napoli in casa in campionato.

Di Lorenzo 6: Tante discese sulla destra, spesso impreciso al momento del cross. Tuttavia la prestazione è ampiamente sufficiente, l’ex Empoli gioca una buona partita di sostanza. Da sottolineare, come nota negativa, l’ennesima ammonizione in questa stagione.

Rrahmani 6.5: Sicuro, solido, tante chiusure e tante garanzie. Gattuso lo preferisce a Maksimovic, lui ripaga la fiducia, dimostra personalità e inizia anche a dare certezze. E adesso Manolas dovrà ben guardarsi dal non perdere il posto quando rientrerà dall’infortunio.

Koulibaly 5.5: Il Benevento cambia tanti attaccanti ma la difesa non soffre quasi mai. L’espulsione è una sciocchezza, commette un fallo in una zona di campo non pericoloso e salterà il Sassuolo in un momento in cui gli azzurri sono già alle prese con gli infortuni. Nel finale si divora il gol del potenziale 3-0 sotto porta.

Ghoulam 6.5: Molto propositivo sulla sinistra, conferma quanto di buono fatto vedere in Europa League. L’azione del primo gol passa anche dai suoi piedi. Il Napoli continua ad aspettare il ritorno del vero Ghoulam, che sia un punto di (ri)partenza?

Bakayoko 6: Gattuso gli chiede di tamponare visti i tanti inserimenti di Zielinski e Ruiz. Torna a farsi sentire in mezzo al campo, sono diversi i palloni recuperati che hanno dato il via alle azioni offensive degli azzurri che in questo modo hanno potuto esercitare una pressione maggiore senza prendersi grandi rischi.

Fabian Ruiz 6: Detta i tempi di gioco, torna ad essere un riferimento nelle azioni azzurre anche con inserimenti e combinazioni con i laterali. Leggero calo nei secondi 45′.

Insigne 6.5: Il capitano dimostra di essere in un buon momento di forma, inizia molto bene con tanti cambi di gioco e azioni personali sulla fascia. Il cross per il gol del raddoppio è delizioso.

Zielinski 6.5: Ci prova nei primi 45 minuti ma non riesce ad incidere come vorrebbe. La prestazione è comunque di buon livello: porta spesso palla nelle ripartenze, apre spazi per i compagni con i suoi inserimenti e prova a dire la sua con le solite giocate di qualità (dall’82’ Maksimovic s.v.).

Politano 7: Fa venire il mal di testa a foulon, trova un gol rocambolesco che arricchisce un ottimo score per uno come lui che, prima dell’infortunio di Lozano, partiva spesso e volentieri dalla panchina. All’80’ fa un grande scatto e causa il giallo a barba che sarà squalificato. Inzaghi nella ripresa sostituisce Foulon con letizia ma Matteo oggi è incontenibile: il migliore è lui! (dall’85’ Hysaj s.v.).

Mertens 7: Quanto era mancato a questa squadra…svaria su tutto il fronte offensivo, il gol che sblocca il match è da rapinatore. Ritorno da titolare con gol, il Napoli aveva bisogno anche dei suoi colpi per rialzarsi…giusto per aggiornare le statistiche, il belga arriva a quota 131 reti in azzurro (dall’82’ Elmas s.v.).

Gattuso 6: Finalmente una vittoria convincente! Basta esperimenti, si torna al 4-2-3-1 e i risultati arrivano. Nel primo tempo la squadra non concede quasi nulla, mette in campo un gioco rapido che sorprende spesso gli avversari sulle corsie. Gestione dei cambi così e così, l’espulsione di Koulibaly poteva essere evitata. Per il suo Napoli è la quarta vittoria casalinga di fila senza subire gol.