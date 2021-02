FOCUS REPORT CALCIO – Il più importante sistema sportivo italiano

Il Report Calcio 2020 contiene una serie di dati che spiegano l’impatto significativo del calcio dilettantistico sull’intero sistema-calcio in Italia. Nel corso dell’ultimo decennio si è mantenuta costante la statistica secondo cui 99 calciatori su 100 tra i tesserati Figc siano impiegati nel calcio dilettantistico e giovanile. A livello nazionale, circa 1 italiano su 57 risulta essere tesserato per una società di calcio LND (Lega Nazionale Dilettanti). Rispetto, invece, alle 44 Federazioni Sportive affiliate al CONI, il calcio LND incide per il 24% dei tesserati e per il 21% delle società affiliate

Numeri alti anche per quanto riguarda le partite. Secondo i dati raccolti da Arel e Pwc, infatti, il calcio dilettantistico e giovanile incide per il 99% delle gare ufficiali disputate in Italia. E, di queste 568’000 partite, il 65% interessano le squadre giovanili, presenti in quantità di gran lunga superiori rispetto ai club di Serie D.