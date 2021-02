FOCUS REPORT CALCIO – Le partite ufficiali delle Nazionali italiane negli ultimi 10 anni

Le Nazionali italiane hanno avuto una crescita notevole nel corso degli anni sotto molteplici aspetti. Secondo i dati contenuti nel Report Calcio 2020, le varie rappresentative hanno giocato 1831 partite ufficiali, di cui 944 vittorie, 352 pareggi e 535 sconfitte.

Nel 2018/2019 è stato raggiunto inoltre il record di partite ufficiali disputate (223) e di percentuale di partite vinte (56%). Diversi sono stati infatti gli eventi sportivi a cui hanno preso parte le Nazionali italiane in questo periodo. Il più importante è stato di certo il mondiale femminile in Francia, che ha visto le azzurre di Milena Bertolini uscire ai quarti di finale. Non sono mancate poi le manifestazioni per le giovanili, insieme alle competizioni disputate dalle Nazionali che non praticano il calcio a 11 (per saperne di più sui risultati delle rappresentative nell’ultimo decennio, clicca qui).