Pagelle MN – Il Napoli butta via una buona prestazione per errori assurdi. Il Genoa festeggia

E’ terminata la partita a Marassi tra Genoa e Napoli con il punteggio di 2-1 per la squadra di Ballardini. Settima sconfitta in campionato per il Napoli di Gattuso

Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

Ospina: Due tiri subiti due gol, però su entrambi incolpevole 6

Di Lorenzo: Spinge molto, a volte come spesso accade quest’anno molto impreciso. Come tutta la difesa azzurra non la sua miglior partita. 6

Maksimovic: Ha commesso un errore clamoroso per 1a0 del Genoa, quest’anno si fa fatica a ricordare una prestazione sopra la sufficienza del serbo. Pare essere con la testa altrove. Uno dei peggiori. 4,5

Manolas: Stesso discorso di Di Lorenzo, come tutta la difesa è uno dei colpevoli dei due gol del Genoa. Sotto 2 a 0 ha gestito in maniera normale poichè la squadra di Ballardini non ha mai più tirato in porta. 5 (RRAHMANI: entra al posto del greco, partita positiva. 6)

Mario Rui: Uno dei peggiori insieme al serbo, questa sera la fascia sinistra da sempre l’arma in più del Napoli non si è vista. Sbaglia sempre i cross con due punte centrali in campo. Nervoso e poco lucido. 4,5

Demme: Il polmone del Napoli, l’unico che in mezzo al campo mette la grinta giusta da 1′ al 90′. In questo momento imprescindibile. 6+ (Bakayoko SV)

Elmas: Era partito bene nel primo tempo, nel secondo cala. Si mangia il gol del pareggio, da quella posizione si centra la porta. 5.5

Politano: Uno dei migliori, se non il migliore. Suo il gol pareggio, non molla mai e salta l’uomo con facilità. L’anima in questo attacco azzurro a Marassi. Merita più continuità. 6,5

Zielinski: Da lui ci si aspetta sempre di più. Sparisce quando la c’è invece da prendersi la squadra sulle spalle. Oggi non bene. 5,5 (INSIGNE: il capitano entra e non è al meglio, prova a fare il massimo, nel complesso impatto positivo. 5,5)

Lozano: Propositivo, pericoloso e con voglia fino alla fine di riprendere il risultato. Insieme a Politano uno dei migliori 6

Petagna: Nel primo tempo non gioca male, aiuta i compagni e si rende pericoloso in un paio di situazioni. 6 (OSIMHEN: entra e lotta, poteva segnare dopo pochi minuti dal suo ingresso. Vogliamo più cattiveria meno litigi con gli avversari. 5)

All. Gattuso 5