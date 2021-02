Moviola MN – Due gialli ma uno pesante in Napoli-Atalanta. Anche Ilicic si prende un rischio per il ritorno

Il match di ieri sera tra Napoli e Atalanta, diretto dal signor Fabbri, ha presentato poche difficoltà per l’arbitro di Ravenna. Sono soltanto due le ammonizioni estratte nell’arco dei 90 minuti. La prima per Romero, che era diffidato e salterà il ritorno al Gewiss Stadium. Il difensore ex Genoa stende Insigne nei pressi dell’area durante una ripartenza del Napoli, giusto quindi il provvedimento. Nessun dubbio neanche sull’altra ammonizione, quella per Koulibaly, per fallo su Ilicic che lo aveva saltato con un dribbling.

Nel finale di gara, nei momenti di maggiore tensione, Fabbri avrebbe potuto estrarre qualche altro cartellino; come al minuto 94, quando Ilicic, diffidato, entra in maniera troppo irruenta su Zielinski a gamba alta. Sarebbe stato un giallo pesante. L’unico episodio avviene quando il direttore di gara allontana il preparatore atletico dell’Atalanta. Quest’ultimo aveva protestato eccessivamente, ma le lamentele avevano un fondamento poichè, dopo un’interruzione, la palla viene restituita agli azzurri anziché alla Dea, che ne aveva avuto l’ultimo possesso. Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Fabbri 6.

Assistenti e VAR 6.