FOCUS REPORT CALCIO – I principali risultati sportivi delle Nazionali negli ultimi 10 anni

Il Report Calcio 2020 contiene una sezione dedicata ai principali risultati sportivi delle rappresentative Nazionali nell’ultimo decennio. Trovano ampio spazio le due Nazionali maggiori: quella maschile, dopo il Secondo Posto agli Europei 2012, il terzo posto alla Confederation Cup 2013 e i quarti ad EURO2016 (questi ultimi però non menzionati dal Report), ha vissuto forse uno dei periodi più bui della sua storia. Emblematica è stata la debacle contro la Svezia, che ha comportato la non ammissione degli azzurri ai mondiali in Russia del 2018. A Giampiero Ventura è subentrato così Roberto Mancini, che ha subito centrato una qualificazione record ad EURO2020, divenuto poi EURO2021: 10 vittorie su 10 nel girone e qualificazione ottenuta con tre turni di anticipo, prima volta assoluta tra europei e mondiali.

Le ragazze di Milena Bertolini hanno invece ottenuto un risultato ancora più grande, perché dopo 20 anni di assenza la Nazionale femminile ha partecipato ai mondiali 2019, raggiungendo i quarti di finale. Si tratta di un percorso che le azzurre hanno la possibilità di portare avanti ad EURO2022, ma prima bisognerà superare il girone di qualificazione: a tal proposito il 24 febbraio è in programma una gara decisiva, a Firenze, contro l’Israele.

Di seguito tutti gli altri risultati ottenuti dalle Nazionali negli ultimi 10 anni:

Nazionale Under 21: Secondo posto ai Campionati Europei 2013

Nazionali giovanili maschili e femminili: Le due rappresentative Under 17 e le due Under 19 si sono qualificate per la prima volta nella storia ai Campionati Europei di categoria nel 2017 e nel 2018. 5 finali disputate agli Europei (2 Under 19 maschile e 3 Under 17 maschile). Medaglia di bronzo (la prima nella storia) ai Mondiali U20 maschili 2017 e quarto posto nel 2019. Ranking UEFA: l’U19 maschile è passata dal 20° posto del 2015-2016 al 4° del 2020-2021 (miglior risultato di sempre), l’U17 maschile dal 15° posto del 2012-2013 al 4° del 2020-2021. Medaglia di bronzo per le azzurre U17 ai Mondiali e agli Europei 2014. Finale ai Giochi del Mediterraneo (Under 18 maschile).

Nazionale di calcio a 5: Campione d’Europa 2014. Terzo posto ai Mondiali 2012. Terzo posto ai Campionati Europei 2012.

Nazionale di Beach Soccer: Campione d’Europa 2018. Argento ai Mondiali 2019. Quarto posto ai Mondiali 2015 e 2017. Medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2015 e 2019.

E-Sports: Vittoria per la eNazionale TIMvision ad eEURO2020, il primo storico Campionato Europeo virtuale disputato su Pro Evolution Soccer (PlayStation 4).

Nazionale Universitaria maschile: Medaglia d’oro alle Universiadi 2015 e medaglia di bronzo nell’edizione 2019