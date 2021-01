FOCUS REPORT CALCIO – La crescita dell’interesse per il calcio femminile e per la Nazionale

Restando in tema di fan base, la redazione di MondoNapoli vi propone un focus su alcuni dati tratti dal Report Calcio 2020 che spiegano la crescita del movimento femminile sotto il profilo dell’interesse generato tra la popolazione. La Serie A femminile, di cui vi avevamo già parlato anche in un precedente articolo, è stata la principale competizione per aumento di interesse tra il 2016 e il 2019, soprattutto tra la popolazione adulta.

La Nazionale

Anche l’interesse per la Nazionale femminile tra gli appassionati di calcio è aumentato, precisamente dal 16% del 2016 al 26% del 2019. Molto è dovuto soprattutto al Mondiale 2019, quando le azzurre dopo un bel cammino raggiunsero i quarti di finale. La Nazionale maschile è invece seguita abitualmente dall’84% degli italiani, dato in crescita rispetto al 79% del 2016.

Il profilo della Figc

In seguito ad un’indagine, è emerso che il 56% degli intervistati ha un’opinione positiva sulla Federazione, mentre circa l’80% si è detto soddisfatto della stadium experience vissuta durante le partite della Nazionale. Un altro dato che spiega la crescita della Federazione Italiana Giuoco Calcio riguarda i tesserati, aumentati fino al 72%. Il movimento è dunque in fase di sviluppo, e tra qualche mese ci sarà l’Europeo. Che, senza dubbio, porterà grandi risultati a livello di interesse e, ci si augura, anche sul campo!