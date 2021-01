FOCUS REPORT CALCIO – Il profilo della fan base

Il Report Calcio 2020 contiene una serie di dati sull’interesse generato dal calcio italiano. La Top 3 degli sport italiani per interesse suscitato tra gli over 18 nel 2019 vede proprio il calcio al primo posto con il 78% degli uomini (19 mln) e il 51% delle donne (13.4 mln). Complessivamente, quindi, 32.4 milioni di adulti (su circa 50 mln, quindi il 64%) segue il calcio, dato in crescita rispetto al 62% del 2016 e superiore alle medie delle altre nazioni europee. Al secondo posto c’è il Motosport, con 20.3 mln di seguaci adulti (40%) e al terzo posto il tennis, con 17.7 mln (35%).

Le modalità di fruizione

La principale modalità di fruizione tra gli appassionati è di gran lunga la televisione, con il 90%. Per quanto riguarda invece Internet, il 43% dei seguaci guarda partite e video online, mentre il 30% usa il web per consultare news di vario genere.

Pratica sportiva – Principali discipline 2019

In Italia il calcio non è al primo posto tra gli sport praticati, né per gli Over 18 né per gli Under 18. In particolare, il 27% della popolazione maggiorenne pratica ginnastica e fitness; il calcio si trova al secondo posto con il 20%, dato in crescita rispetto al 15% del 2016, terzo il nuoto con il 18%.

Quanto ai minorenni, al primo posto della TOP 3 degli sport praticati c’è proprio il nuoto con il 36%. Anche qui il calcio è al secondo posto con il 35%, dato in crescita rispetto al 27% del 2016, terza la pallavolo con il 18%.