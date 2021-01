Moviola MN – Giusta l’espulsione di Lykogiannis, anche il Napoli rischia di rimanere in 10

Il Napoli batte il Cagliari alla Sardegna Arena per 4-1. Determinante ai fini della vittoria è stata anche l’espulsione di Lykogiannis per doppia ammonizione. C’è però qualche altro episodio dubbio, analizziamo nel dettaglio la direzione di Manganiello:

Minuto 25: Napoli avanti con Zielinski

Vantaggio azzurro dopo 25 minuti con Zielinski che calcia da fuori dopo una sponda di Petagna, posizione regolare sul tocco di Di Lorenzo.

Minuto 31: ammonito Lykogiannis

Giusta l’ammonizione a Lykogiannis, che entra duro su Lozano pestandogli il piede e rischiando di provocargli una distorsione.

Manca qualche cartellino tra fine primo tempo e inizio ripresa

Altro pestone, stavolta di Joao Pedro su Maksimovic, ma l’arbitro non fischia nemmeno il fallo. Da giallo anche l’intervento di Sottil che stende Lozano nei pressi dell’area di rigore, il messicano era partito in velocità sul fondo e aveva quasi saltato il suo avversario. poteva starci l’ammonizione anche per Bakayoko che mette giù Joao Pedro dopo un dribbling all’altezza della trequarti.

Minuto 53: arriva il giallo per Sottil

Trattenuta di Sottil a centrocampo su Di Lorenzo, giallo per l’attaccante del Cagliari. Provvedimento piuttosto severo ma giusto dopo che il direttore di gara gli aveva risparmiato un’ammonizione ben più evidente in precedenza.

Minuto 60 e 62: pareggio rossoblù e nuovo vantaggio azzurro

Tutto regolare sui gol di Joao Pedro e Zielinski, che indirizzano il match sul 2-1.

Minuto 65: rosso a Lykogiannis

Al 65′ Lykogiannis si prende la ammonizione per fallo su Lozano. Il terzino del Cagliari incrocia con il messicano partito in velocità e lo stende. Il contatto c’è, l’espulsione anche.

Minuto 71: Zielinski rischia l’espulsione, Manganiello estrae soltanto il giallo

Poco più tardi, al minuto 71, viene ammonito Zielinski per fallo su Nandez all’inizio di una ripartenza. Il polacco, come si vede dal replay, interviene con il piede a martello sulla gamba destra del centrocampista rossoblù. L’intervento è duro, siamo a metà tra l’ammonizione e l’espulsione, va detto però che Manganiello era molto vicino all’azione e il VAR non ha visto un chiaro errore dopo un breve controllo.

Minuto 74: Lozano cala il tris

Tutto buono sulla rete dell’1-3 realizzata da Lozano che sfrutta una ribattuta su tiro di Petagna, che aveva controllato regolarmente il pallone di petto.

Minuto 85: giallo a Caligara e rigore per il Napoli

All’85’ sulla conclusione da Di Lorenzo arriva il fallo di mano di Caligara che determina il rigore per il Napoli e l’ammonizione per il giocatore rossoblù. Il braccio è largo, il VAR conferma che il tocco avviene all’interno dell’area. Trasforma Insigne per l’1-4

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Manganiello 6: Giuste entrambe le ammonizioni per Lykogiannis, ma nel corso del match ce n’erano almeno altre due. Sul potenziale rosso a Zielinski era molto vicino all’azione…

Guardalinee – Baccini-Colarossi 6: Si poteva segnalare l’ammonizione a Sottil al minuto 53.

VAR – Mariani 6: Sull’episodio di Zielinski c’è stato un check, di solito la tecnologia non sbaglia mai su queste situazioni, ma Zielinski ha rischiato davvero molto.