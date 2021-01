FOCUS REPORT CALCIO – Il principale sport al mondo

Il Report Calcio 2020 contiene una grande quantità di dati interessanti che ci fanno capire come il calcio sia effettivamente il principale sport al mondo. Basti pensare al fatturato a livello globale, stimabile in 47 miliardi di dollari ed equivalente al 28% del giro d’affari generato dallo sport business mondiale (il secondo sport, il football americano, non supera il 13%). Restando in tema, le 5 Top League europee (Inghilterra, Germania, Spagna, Italia e Francia) incidono per il 75% dei ricavi delle 54 Top Division d’Europa, dato in crescita rispetto al 66% del 2007, con i primi 30 club che pesano per più del 50% dei ricavi totali.

Di seguito, ecco una serie di dati che spiegano l’importanza del benchmarking internazionale:

L’AFFLUENZA RECORD – Nel 2018/2019 il numero di spettatori presenti allo stadio ha raggiunto i 104.9 milioni nelle 54 Top Division europee. Si tratta di un dato record rispetto a tutti quelli registrati dal 2006/2007.

L’INVESTIMENTO NELLE INFRASTRUTTURE – Nel decennio 2009/2019 sono stati inaugurati ben 160 nuovi stadi nel continente europeo, con un investimento complessivo di 20.3 miliardi di euro. E inoltre 473 club hanno investito per la realizzazione di nuove strutture di allenamento o per il miglioramento di quelle già esistenti.

LE PROPRIETA’ STRANIERE – Tra il 2008 e il 2019 un totale di 60 club europei sono stati acquistati da proprietà straniere, provenienti soprattutto da Cina, Russia e Stati Uniti.

IL MERCATO TRASFERIMENTI – Dal 2009 al 2018 gli investimenti nel calciomercato dei club europei sono aumentati da 2.1 a 4.6 miliardi, più del doppio.

IL CALCIO FEMMINILE – Il 36% dei club maschili di prima divisione ha inaugurato una sezione dedicata al calcio femminile, la cui crescita è analizzata nel Report in maniera più dettagliata (clicca qui per saperne di più).