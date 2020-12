PEGGIORI PARTITE DEL 2020 – Al terzo posto…

Nuovo appuntamento con le “Peggiori partite del 2020”. Dopo Lazio e Lecce, è tempo di tornare all’inizio dell’anno, al mese di gennaio. Dopo quattro partite sulla panchina del Napoli, Gennaro Gattuso è pronto a sfidare la Fiorentina. Il nuovo mister nelle precedenti gare aveva portato a casa tre vittorie (una in Coppa Italia con il Perugia) e una sconfitta (che sarà uno dei prossimi appuntamenti delle “Peggiori partite del 2020”).

Al San Paolo, dunque, gli azzurri devono agguantare la terza vittoria consecutiva contro una viola che non sa ancora dove può arrivare in campionato dopo il ribaltone in panchina nel mese di dicembre, proprio come con i partenopei, e l’arrivo di Iachini a portare ordine.

Eppure la partita comincia bene: lancio di Callejon che trova Milik, il polacco si coordina benissimo e da posizione defilata fa partire un tiro destinato all’angolo, Dragowski però risponde con una gran parata. Da quel momento ci sarà un pericolo costante per gli azzurri: Castrovilli. Da un suo cambio di gioco nasce il gol del vantaggio: Benassi in corsa trova Federico Chiesa che dopo aver stoppato il pallone da solo in area, con la punta riesce ad anticipare tutte le mosse difensive partenopee. E’ poco prima della mezz’ora, il Napoli è sotto.

Prima della reazione dei padroni di casa, c’è ancora un poco di viola. Su una carambola da calcio d’angolo, il pallone va a finire sulla testa di Chiesa che con un colpo di testa la mette all’incrocio. Sembra fatta per lo 0-2 ma Ospina mette il mantello e vola, la Goal Line Tecnhology dice che la sfera è entrata solo a metà. Si rimane con una sola rete da recuperare, ma stanno per arrivare momenti peggiori…

Poco prima dell’intervallo Fabian Ruiz pennella un pallone preciso per la testa di Callejon, per il suo classico gol su inserimento. Lo spagnolo, a tre metri dalla porta, manda il suo colpo di testa incredibilmente fuori. Nella ripresa ritorna uno dei classici appuntamenti della scorsa stagione: Insigne si accentra e lascia partire un destro rasoterra da fuori area, nulla da fare per Dragowski, ma il solito palo nega la gioia al capitano.

Fuori Allan dentro Demme. Il brasiliano se ne va direttamente negli spogliatoi confermando che ormai non c’è più niente da dire tra il centrocampista e la dirigenza. Ma c’è poco da pensare a quello che succede fuori dal campo, perché Castrovilli è di un altro pianeta e Chiesa non lo si riesce mai a prendere. Il primo chiude in modo splendido l’assist con il secondo che lascia partire un tiro a volo di piatto, Ospina, ancora una volta, salva i suoi.

La difesa sembra sempre impietrita a guardare gli avversari che fanno quello che vogliono. E purtroppo il raddoppio arriva sempre alla mezz’ora della seconda frazione. Altro cambio di gioco di Chiesa, Lirola appoggia a Vlahovic che nella parte esterna ed alta dell’area, tentenna contro Luperto (che concede tanto spazio) e si porta il pallone sul sinistro facendo partire un tiro a giro dove l’estremo difensore azzurro non può assolutamente nulla.

Al San Paolo è 0-2, il Napoli a conti fatti non c’è. Qualcuno si aspetta una reazione, ma non ci sarà. Finirà così con Ospina unico a salvarsi, una difesa facilmente battibile, un centrocampo invisibile ed un attacco impreciso e sfortunato. Oltre a tutto ciò si aggiunge la grana Allan.

La descrizione finale di questa partita rispecchia in toto la scorsa stagione azzurra: il reparto offensivo è eccessivamente impreciso e i pali di fine anno non giustificano del tutto la scarsa quantità di realizzazioni. Il centrocampo, prima della conferma di Demme, è a tutti gli effetti una porta aperta per gli avversari. Dietro, non c’è nulla da aggiungere… Tanti gol presi guardando gli avversari e con poca decisione.

Il match con la Fiorentina si inserisce al terzo posto delle peggiori partite, ma era una seria candidata al primo premio.

Per conoscere quale partita si posizionerà sul gradino del secondo, vi diamo appuntamento al 31 dicembre sempre alle ore 10.00.