FOCUS REPORT CALCIO – La crescita degli e-Sports

Torna come di consueto l’appuntamento con la rubrica dedicata al Report Calcio 2020. Restando in tema di benchmarking internazionale, che avevamo già analizzato in precedenza, oggi vi proponiamo un focus sulla crescita degli e-Sports.

Durante il periodo di lockdown, dal 9 marzo al 18 maggio, il calcio si è fermato, e dunque abbiamo avuto modo di assistere a varie competizioni di e-Sports, a cui hanno partecipato anche alcuni calciatori che si sono affrontati in un torneo di FIFA20.

Gli Sport elettronici consistono esattamente nel giocare ai videogiochi a livello professionistico. Nel 2019, come sottolineato nel Report, il 67% dei club delle 10 Top League europee dispone di una divisione di e-Sports, precisamente stiamo parlando di 120 società. Il dato è in aumento del 79% rispetto al 2017.