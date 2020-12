PEGGIORI PARTITE DEL 2020 – Al quarto posto…

Ritorna la rubrica delle peggiori partite del 2020. Dopo la debacle di metà dicembre con la Lazio, per il quarto posto dobbiamo tornare al mese di febbraio. Dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, e quelle in campionato contro Juventus e Sampdoria, all’ormai ex stadio San Paolo arriva il Lecce di Liverani. I giallorossi sono avversari tutt’altro che ostici, eppure, l’impianto di Fuorigrotta gremito di tifosi assisterà ad una domenica infernale.

Partita abbastanza bloccata, ma alla mezz’ora succede una delle solite sviste della difesa della scorsa stagione. Saponara sfonda sulla sinistra e cede un pallone dietro per Falco, lasciato solo e libero di tirare, il suo sinistro non è irresistibile ed Ospina lo respinge anche centrale, giusto sui piedi di Lapadula che non deve neanche impegnarsi per buttarla dentro. E’ 0-1, davanti all’incredulità di tutti.

Il primo tempo si conclude con un pallonetto all’interno dell’area di Insigne che sbatte sul palo esterno. Politano lascia il posto a Mertens e il belga subito mette le cose in chiaro: Insigne gli cede un pallone nella parte esterna dell’area, il numero quattordici azzurro concede un cioccolatino a Milik che dalla stessa posizione di Lapadula rischia di buttare il pallone fuori, ma la traversa corregge il tiro e il Napoli torna in parità.

Gli azzurri adesso ci provano, ma gli orrori difensivi sono sempre dietro l’angolo. Falco crossa dalla destra, Lapadula resiste bene a Di Lorenzo e di testa batte nuovamente Ospina. Gli azzurri devono ancora rincorrere. Su un cross deviato di Insigne, Vigorito sbaglia la parata più facile possibile e perde il pallone, Milik in avvitamento prova a pareggiare ma la butta fuori. Sempre l’inizio di una risposta ed invece…

Ospina si deve superare su Barak ed evita l’1-3. Ma il terzo gol degli ospiti è cosa fatta all’ottantaduesimo: Mancosu fa partire un destro micidiale da una punizione sulla trequarti campo, la palla sbatte forte sul palo e stavolta Ospina non può assolutamente nulla. E’ gelo totale allo stadio. Di solito in quel campo si sono viste rimonte impossibili, ma questo è l’anno del record di pali presi e di un attacco tutt’altro che micidiale.

Su una verticalizzazione di Demme, Lucioni devia al modo giusto e favorisce la girata volante di Callejon che trova il secondo gol degli uomini di Gattuso, ma non succederà più nulla. Il Lecce vince al San Paolo ma non troverà la salvezza. In quel pomeriggio il Napoli scopre che la sua stagione non sarà per nulla semplice e che anche un guerriero come Gattuso non potrà cambiare molto in corso d’opera.

Questa partita si classifica al quarto posto delle peggiori partite di questo 2020, nonostante si sia perso con una squadra di caratura inferiore e che non si salverà, ci sono altri tre match che abbiamo considerato più tragici di questo.

“Le peggiori partite del 2020” torna domani allo stesso orario.