I goal più belli del 2020 – Al quarto posto…

Proseguiamo con la classifica dei 5 goal più belli realizzati dal Napoli nel 2020. Ieri abbiamo inaugurato la TOP 5 con una rete di Josè Maria Callejon (clicca qui per saperne di più), messa a segno nella scorsa annata. Al quarto posto troviamo ancora una volta una rete della passata stagione, risalente stavolta al post lockdown.

Il Napoli ospita l’Udinese allo stadio San Paolo per la 34esima giornata. Gli azzurri si trovano al sesto posto, a pari punti con il Milan settimo, cercano di contendere la quinta posizione alla Roma. Nel primo tempo alla rete di De Paul risponde il pareggio di Milik, e nella ripresa arrivano tante occasioni pericolose da una parte e dall’altra. Prima una traversa di Zielinski, con palla che sbatte sulla linea di porta e non entra, poi una gran parata di Ospina su Lasagna che calcia di sinistro a colpo sicuro e infine un legno colpito dai friulani dopo un salvataggio di Koulibaly sulla linea.

Tante palle gol ma il risultato non si sblocca…fino al 95′ quando, su uno degli ultimi palloni giocabili, Matteo Politano riceve palla al limite dell’area e scaglia un mancino potente che sbatte sul palo quasi all’altezza dell’incrocio e si infila in porta. Per il Napoli è il goal vittoria, per Matteo è il primo in maglia azzurra.

