Altro appuntamento con la rubrica dedicata al focus sul Report Calcio 2020, stilato da Arel e Pwc che hanno raccolto un’enorme quantità di dati che spiegano i cambiamenti subiti dal mondo del pallone in molteplici aspetti.

In uno dei focus precedenti vi avevamo parlato del notevole contributo del calcio professionistico sull’economia italiana. Non è da sottovalutare, quindi, il fatto che esso sia un’industria a tutti gli effetti e nemmeno che sia risultato tra i settori più colpiti durante la pandemia di Coronavirus. Un altro dato che ne evidenzia l’importanza a livello economico riguarda l’incremento del numero dei contribuenti, che per la prima volta dal 2009 ha superato quota 11000.

Inoltre la crescita del reddito da lavoro dipendente non si ferma: dal 2006 al 2017 essa è aumentata del 53%, superando i 1532 milioni di euro. Il numero di lavoratori con redditi superiori a 200’000 euro ha invece raggiunto quota 1066, un dato record tra quelli registrati negli ultimi 12 anni.