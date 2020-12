Top&Flop, il migliore e il peggiore in campo secondo MondoNapoli

Inter batte Napoli 1-0 a San Siro, grazie ad un rigore trasformato da Romelu Lukaku, causato da David Ospina per fallo in area su Matteo Darmian.

Per la redazione di MondoNapoli è proprio il portiere colombiano il peggior in campo, che – con un’uscita fuori tempo – regala un penalty ai nerazzurri, che indirizza la partita a favore degli uomini di Antonio Conte. Menzione negativa per Bakayoko, che si fa ammonire ingenuamente e spesso rallenta l’azione. Impreciso, a tratti disattento.

Il migliore in campo è Hirving Lozano, una spina nel fianco di Ashley Young fino all’espulsione, e di Skriniar e Darmian dopo il cambio fascia nel finale di partita. El Chucky conferma un ottimo stato di forma. Prezioso. Menzione positiva anche per Matteo Politano, che entra col dente avvelenato e va vicino al pareggio, negato solo da una prodezza di Samir Handanovic.