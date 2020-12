Moviola MN – Mancano due espulsioni. Clamoroso errore su Lozano, in EL serve il VAR!

Il Napoli si qualifica ai sedicesimi di Europa League insieme alla Real Sociedad in virtù del pareggio allo stadio Diego Armando Maradona tra gli azzurri e gli spagnoli. Ci sono diversi episodi da rivedere per quanto riguarda l’arbitraggio dell’israeliano Grinfeld, analizziamo del dettaglio la direzione di gara ricordando che non è ancora disponibile l’utilizzo del VAR:

Minuto 6: fallo di Mario Rui su Januzaj, era da giallo

Dopo 6 minuti Mario Rui va a commettere fallo su Januzaj a centrocampo. Il terzino portoghese interviene in scivolata e in ritardo sul nazionale belga, che viene colpito sulla caviglia. L’arbitro avrebbe dovuto ammonire il calciatore azzurro.

Minuto 24: Clamoroso, Zubeldia da ultimo uomo su Lozano ma Grinfeld non vede e assegna il corner

Su un taglio verticale di Lozano arriva il fallo da ultimo uomo di Zubeldia quasi al limite dell’area di rigore. Il direttore di gara però inspiegabilmente non vede e assegna il calcio d’angolo agli azzurri. Il centrale della Real meritava l’espulsione diretta, e il corner non c’era perchè a toccare il pallone è il messicano che anticipa l’avversario. Ammonito per proteste Mertens, che sul calcio d’angolo successivo, a gioco fermo, per poco non rifila una gomitata di nervosismo in faccia ad un avversario per via di una strattonata, rischiando di lasciare i suoi in 10 uomini. Avesse colpito il volto del suo marcatore, l’espulsione sarebbe stata sacrosanta.

Minuto 34: azzurri avanti con Zielinski

Tutto buono sulla rete dell’1-0 di Piotr Zielinski, che trova il bersaglio con un gran destro dal limite dopo aver stoppato regolarmente il pallone.

Minuto 37: Mertens rischia ancora l’espulsione

Al 37′ Mertens intercetta la sfera con il piede all’altezza della testa di Le Normand, che però non accenna ad alcun tipo di proteste. L’arbitro fischia il fallo del difensore francese dopo che il 14 azzurro era rimasto a terra indolenzito, decisione errata in quanto avrebbe dovuto valutare l’espulsione di Dries per doppia ammonizione. C’erano tutti i presupposti per estrarre il cartellino per gioco pericoloso, il contatto c’è ed è molto lieve: il Napoli sarebbe dovuto restare in 10.

Minuto 38 e 41: giusti i gialli a Zubimendi e Lozano

Ammonito anche Zubimendi che con un tackle va dritto sul piede di Zielinski e si prende il cartellino. Giallo anche per Lozano che interviene da dietro su Merino, diretto verso l’area di rigore, e lo atterra.

Minuto 58: ammonizione anche per Fabian Ruiz

Si aggiunge all’elenco dei cattivi anche Fabian Ruiz, che dopo essersi allungato la palla stende Guevara. Giusto il provvedimento dell’arbitro.

Minuto 63: contatto Barrenetxea-Maksimovic, non è rigore

Protesta la Real Sociedad, che vorrebbe un calcio di rigore per fallo al limite dell’area di Maksimovic su Barrenetxea. Ma il difensore azzurro non entra in tackle sullo spagnolo ed evita qualsiasi tipo di intervento, l’avversario gli frana addosso ma l’arbitro non ci casca.

Minuto 67: la Real chiede un altro rigore, manca un giallo a Le Normand

Al 67′ va giù Merino in area di rigore dopo un contrasto tra Maksimovic e Bakayoko. Dalle immagini si vede come il capitano degli spagnoli anticipi i due azzurri per poi cadere a terra senza aver subito fallo da nessuno dei due. Sul corner successivo Le Normand ostacola il rinvio di Ospina che aveva bloccato il pallone, doveva essere punito con l’ammonizione.

Minuto 68: altro fallo da ultimo uomo su Lozano…

Sul lancio di Bakayoko è ancora Lozano a scattare alle spalle della difesa e Le Normand lo stende da ultimo uomo. Ma l’arbitro punisce il difensore soltanto con il giallo perchè la sfera era diretta non verso la porta ma verso l’esterno. Decisione accettabile, ma Le Normand doveva essere ammonito anche prima…

Minuto 81: eccessivo il giallo a Zubeldia

In un contrasto aereo tra Zubeldia e Mario Rui ad avere la peggio è il terzino portoghese che finisce a terra. L’arbitro ammonisce il difensore degli spagnoli, che però salta regolarmente e usa le braccia in maniera composta.

Minuto 87: manca un giallo a Demme

All’87’ Grinfeld non ammonisce Demme per il fallo commesso ai danni di Isak ma sbaglia, perchè il centrocampista azzurro va a spendere un fallo tattico impedendo una ripartenza.

Minuto 92: arriva il pareggio spagnolo

Tutto regolare anche sul pareggio della Real Sociedad con William Josè che in mischia trova il guizzo vincente che vale l’1-1.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Grinfeld 4: Disastroso, davvero troppi errori. cerca di fischiare poco nella prima frazione ma commette subito una gravissimo svista non segnalando il fallo da ultimo uomo su Lozano. Manca anche un’altra espulsione, quella di Mertens, insieme ai gialli di Rui, Demme e Le Normand.

Assistenti – Hassan-Yarkoni 5.5: Senza il VAR avrebbero potuto dare una mano in più al direttore di gara.