Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli che allo Scida rifila un sonoro 0-4 al Crotone in una partita decisa anche da un’espulsione ad inizio ripresa. A dirigere l’incontro è stato il signor Marinelli, che vanta ancora poche presenze in Serie A ma che oggi si è distinto bene. Si tratta di un arbitro che fa anche il militare nell’Esercito Militare, reduce da una guerra in Afghanistan con il Settimo Reggimento alpini. Solitamente molto severo, media di 4-5 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 4, rigori fischiati ogni 3-4. Analizziamo nel dettaglio le situazioni dubbie:

Minuto 5: ammonito Koulibaly

Giustissima l’ammonizione a Kalidou Koulibaly dopo 5 minuti. Il senegalese viene saltato in maniera netta da Messias e lo stende nei pressi dell’area di rigore.

Minuto 15: contatto in area Petagna-Marrone, che rischio per il difensore del Crotone

Al quarto d’ora di gioco Petagna stoppa il pallone in area di rigore e cerca di saltare Marrone per poi cadere a terra nel contatto. Il difensore usa le mani ma il centravanti azzurro cade con troppa facilità, non c’è una vera e propria trattenuta. Giusto non assegnare il penalty al Napoli.

Minuto 31: Napoli in vantaggio, magia di Insigne

Partenopei in vantaggio alla mezz’ora con un gran destro a giro da fuori area di Insigne, posizione regolare sull’assist di Zielinski.

Minuto 45: giallo anche per Cuomo

Allo scadere della prima frazione arriva un’ammonizione per Cuomo che commette fallo quasi al limite dell’area su Lozano lanciato a rete. Intervento quasi da ultimo uomo.

Minuto 50: espulso Petriccione

Al 50′ arriva la svolta del match. Intervento falloso a centrocampo di Petriccione che entra con la gamba alta su Demme. L’arbitro inizialmente ammonisce ma, richiamato subito dal VAR, vede i tacchetti del calciatore del Crotone sul polpaccio dell’ex Lipsia ed estrae l’espulsione diretta, nonostante Petriccione prenda anche la palla ma dopo il contatto pericoloso.

Minuto 53: forse eccessivo il giallo a Pereira

Dopo aver perso palla, Pedro Pereira ferma con un fallo Demme e viene ammonito. Ma non essendo una trattenuta plateale e non trovandosi in una zona di campo pericolosa per i calabresi, il provvedimento è eccessivo.

Minuto 58: raddoppio di Lozano

Tutto buono sullo 0-2 di Lozano, che parte in posizione regolare sul grande assist di Insigne.

Minuto 67: Lozano è scatenato, Reca lo butta giù e viene ammonito

Anche Reca si prende un cartellino per fallo su Lozano. Il messicano va via sulla fascia destra al suo avversario, che lo stende prima che entri in area di rigore. Giusto il giallo.

Minuto 76: rete di Demme

Lancio di Bakayoko, posizione buona per Lozano che arriva in area per poi servire al limite Mertens, che apparecchia la tavola per il tris di Diego Demme.

Minuto 81 e 84: giusti i gialli a Lobotka e Politano

Altre due ammonizioni. Prima Lobotka che strattona Molina a centrocampo, poi Politano per simulazione

Minuto 91: Petagna cala il poker

Nel recupero c’è gloria anche per Andrea Petagna. Assist di Mertens, che si libera regolarmente di Luperto, e gol molto simile a quello di Benevento per l’ex attaccante della Spal.

Di seguito le vautazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Marinelli 6: Parlavamo di un direttore di gara severo, ed infatti estrae molti cartellini, ma quasi tutti giusti. Sbaglia quando non giudica da rosso il fallo di Petrivccione, ci pensa il VAR.

Guardalinee – Costanzo-Rossi 6,5: Regolari i 4 gol azzurri, nessun fuorigioco.

VAR – Nasca 7: Decisivo nel segnalare all’arbitro l’intervento pericoloso di Petriccione, poi espulso.