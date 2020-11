Il Napoli vince 2-0 contro il Rijeka in Europa League e si porta al primo posto nel girone. Vittoria dedicata a Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di ieri. La sfida, diretta dal turco Halis Ozkahya, non ha presentato casi particolari da moviola. Ricordiamo che in EL al momento non c’è il VAR. Analizziamo nel dettaglio l’arbitraggio:

Minuto 2: manca un giallo a Koulibaly

Dopo 1 minuto e pochi secondi il Rijeka recupera palla a centrocampo con Muric, che viene steso da un intervento in ritardo di Koulibaly. La ripartenza si sviluppa e l’arbitro concede il vantaggio, ma al termine dell’azione si dimentica di estrarre il cartellino giallo al senegalese. Errore da segnalare, il K2 era diffidato e sarebbe stato squalificato.

Minuto 17: c’è una “gomitata” su Maksimovic

Si è parlato tanto della presunta gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly in Napoli-Milan, e dunque sottolineiamo un episodio simile al 17′. In uno scontro aereo tra Andrijasevic e Maksimovic è il difensore serbo ad avere la peggio prendendo un colpo dal gomito dell’avversario. Ma l’attaccante del Rijeka prende posizione regolarmente e il movimento del braccio è praticamente naturale, in più la testa di Maksimovic va verso il gomito, per cui non si tratta assolutamente di irregolarità.

Minuto 41: Napoli in vantaggio

Nel finale di primo tempo gli azzurri passano. Sul cross di Zielinski arriva l’autogol di Anastasio che anticipa Politano sottoporta.

Minuto 74: ammonito Anastasio

Intervento in ritardo di Anastasio su Lozano, stavolta l’ammonizione (la prima ed unica del match) è sacrosanta.

Minuto 75: tutto regolare sul raddoppio di Lozano

Al 75′ il Napoli chiude il match. Assist di Insigne da prima della linea di metà campo, Lozano scatta in posizione regolare e batte il portiere avversario.

Minuto 85: il Rijeka chiede un rigore

Nel finale gli ospiti chiedono un calcio di rigore. Ma sul rimpallo in area di rigore che vede protagonista Andrijasevic, Fabian Ruiz anticipa quest’ultimo regolarmente intervenendo sul pallone.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Ozkahya 5,5: Ok la gestione dei falli, non ne fischia neanche troppi. Doveva ammonire Koulibaly, l’azzurro avrebbe saltato l’AZ.

Assistenti – Yilmaz-Satman 6: Lozano parte in posizione regolare sul raddoppio, situazione valutata correttamente.